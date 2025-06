Alejandro Sanz responde a las acusaciones de una fan

El artista, añadió un detalle clave a su versión de los hechos, revelando que en mayo pasado, Playà le había propuesto invertir en negocios familiares, sin embargo, luego de revisarlo con sus abogados, le dijo que no.

El comunicado del cantante concluyó con una tajante declaración de su integridad: "Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres tu camino y felicidad".

Un vínculo con Alejandro Sanz que se Tornó una pesadilla

Las acusaciones de Ivet Playà, que incluyen manipulación y abuso de poder, se hicieron virales tras la publicación de su video en TikTok. En él, la joven asegura haber conocido a Sanz en 2015, cuando tenía solo 18 años, iniciando desde entonces un vínculo que evolucionó con el tiempo.

Playà detalló que la interacción comenzó en redes sociales: "Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías", explicó. La relación se materializó en persona y, según Playà, la llevó a mudarse a Madrid a los 22 años para trabajar directamente con el artista.

Sin embargo, la narrativa de Playà toma un giro oscuro al afirmar que la relación se volvió íntima y sexual, momento en el que, según sus palabras, todo se convirtió en una pesadilla.

"Él me contrató para trabajar para él. (...) Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión", aseveró la joven, dejando entrever el profundo impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida.