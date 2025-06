Fanática de Alejandro Sanz lo acusa de manipulación y abuso de poder

En el audiovisual Ivet Playà expuso que el cantautor y ella comenzaron a interactuar a través de las redes sociales. “Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías”, explicó.

La mujer alega que en ese momento Sanz tenía 49 años y ella, originaria de Cataluña, se mudó a varias ciudades de España para poder seguir a su ídolo. Pudo ir a diez shows en mes y medio.

El sueño de Playà se cumplió cuando conoció al artista en persona y se mudó a Madrid cuando tenía 22 años para trabajar con él.

No obstante, asevera que la relación se tornó íntima y sexual, y fue entonces cuando todo comenzó a tornarse una pesadilla. "Él me contrató para trabajar para él. (...) Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión".

"Me siento humillada"

En las declaraciones, la mujer señala que las conversaciones privadas que mantenían eran espiadas y que Sanz comenzó a tratarla de una forma que no era moralmente correcta ni humanamente aceptable.

"Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano".

Asimismo, manifestó que se siente maltratada emocionalmente y que el intérprete de Amiga mía se aprovechó de su estatus para abusar de poder.

Playà alegó que la razón por la que ha decidido contar su historia con el objetivo de recuperar la voz que siente que perdió y advertir cómo las relaciones desiguales pueden dañar.

"Ya no soy esa niña… la Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco".

Igualmente, destacó que no presentará ninguna demanda formal en contra de Sanz porque no busca una venganza, solo ayudar a quienes estén atravesando experiencias similares.

"Todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos morales y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva".

Las declaraciones de Ivet han generado debate en redes sociales, donde algunos se posicionan a su favor y otros rechazan las acusaciones contra el cantante. Hasta los momentos, Sanz no se ha pronunciado.