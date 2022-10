Lista de ganadores de los Premios de Artes Visuales de Miami

A continuación, la lista completa de ganadores de The Ellies 2022:

Premio al creador

Fola Akinde

Yoruba Mappings

5.000 dólares para una obra que explora la revitalización de la espiritualidad y la práctica de la religión yoruba en Miami.

Margaret Cardillo

Jane the First

12.000 dólares para un documental sobre Jane Chastain, la primera mujer locutora de deportes de los Estados Unidos, que empezó en la WTVJ de Miami.

Carolina Casusol Valle

In Conversation with My Fellows (En conversación con mis compañeros)

5.000 dólares por una obra que se centra en las historias de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos junto con 104 especies de flora que florecen en entornos secos, calurosos y rocosos a pesar de las adversidades.

Rose Marie Cromwell

King of Fish (Rey de los Peces)

10.000 dólares para un libro de fotografías que cuenta la historia de Coco Solo, una antigua base militar estadounidense en Panamá, que fue reutilizada como comunidad de viviendas públicas y finalmente demolida para convertirse en un patio de contenedores que sirve al Canal de Panamá.

Carolina Cueva

In Being, In Space: Form and Care (En el ser, en el espacio: Forma y cuidado)

8.000 dólares para una instalación escultórica que reimagina los objetos cotidianos de los hogares occidentales para reflejar las identidades y culturas indígenas actuales.

Cara Dodge

This Bitter Earth (Esta tierra amarga)

10.000 dólares para un cortometraje narrativo centrado en la iguana, un símbolo de la homosexualidad visto como otro, que está siendo cazado por aquellos que buscan mantener la jerarquía y el orden.

Smith Durogene

Here Today, Gone Tomorrow

5.000 dólares para una serie fotográfica que capta el carácter cambiante de los barrios del sur de Florida ante el nuevo desarrollo.

Liz Ferrer

[Cries in Spanish] ([Gritos en español])

6.000 dólares para una serie web bilingüe por episodios que sigue las historias de personajes latinos y queer que viven en Estados Unidos. La obra está inspirada en un meme viral de la cara manchada de lágrimas de la villana de la novela Soraya con el irónico subtítulo Cries in Spanish.

Alexandra Fields O'Neale

Bound//Unbound

10.000 dólares para una instalación de arte sonoro en Key Biscayne que utiliza el océano como narrador para describir la naturaleza cíclica de la esclavitud a través del Pasaje Medio y la libertad a través del Ferrocarril de Agua Salada.

Dara Friedman

River Hill

25.000 dólares para crear un laberinto serpenteante en una zona industrial abandonada de Buffalo, Nueva York, que ofrezca a la gente la oportunidad de relajarse físicamente.

Leslie Gómez-González

olvidar, es olvidarnos (to forget, is to forget us)

5.000 dólares para una instalación itinerante que consiste en una mesa azul con un camino de mesa de hojas de plátano tejidas que viaja a diferentes comunidades en un esfuerzo por que la gente comparta, escuche y se siente junta.

Jayme Kaye Gershen

Six Degrees

12.000 dólares para crear una película híbrida que teja historias universales sobre la identidad y la cultura que, a su vez, conecten una ciudad cambiante.

Yi Chin Hsieh

The Dinner Party

6.000 dólares para un proyecto de exposición en el que pequeños grupos experimentarán una cena con los artistas participantes; sin embargo, en lugar de comida, los participantes recibirán obras de arte de edición limitada y conocerán las historias que hay detrás de ellas.

Jacek Kolasinski

Creole Archive Project – Book Project

10.000 dólares para un libro sobre los vínculos históricos y culturales entre Polonia y Haití, una conexión que comienza con la Revolución Haitiana y continúa hasta nuestros días.

Amanda Linares

Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy (I come from everywhere and everywhere I shall go)

11.000 dólares para una instalación inmersiva impulsada por el descubrimiento por parte de la artista de la casa de piedra de su bisabuelo paterno en España, que explora temas de inmigración, interconexión e identidad.

T. Eliott Mansa

Room for the Living/Room for the Dead (Habitación para los vivos / Habitación para los muertos)

15.000 dólares para una exposición que recrea las salas hundidas populares en los años 70' como santuario de los muertos y que se activa como espacio de reunión para jugar a las cartas y al dominó o llevar flores y fotografías para sus seres queridos fallecidos.

Francisco Masó

Interaction of Political Colors (Interacción de Colores Políticos)

8.000 dólares para una edición limitada de obras en serigrafía que examina el uso del color en las sociedades totalitarias, basándose en un estudio de los colores y patrones usados por la policía secreta en Cuba.

Rhonda Mitrani

With Grace (Con la Gracia)

12.000 dólares para un documental corto y experimental sobre la vida de una mujer cubana que emigró a Miami Beach después de la revolución y que utiliza un lente feminista para examinar los roles de edad y género y las sutilezas del machismo en las comunidades judías cubanas.

Johann C. Muñoz

"entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas" ("amidst the explosión of rockets and the music of several bands")

8.000 dólares para un espectáculo transdisciplinario que narra el viaje americano de Numa Equís, un acordeonista de Magdalena, Colombia, y su relación transformadora con las tradiciones musicales y la identidad.

William Osorio

The Path to the Volcanoes (El camino de los volcanes)

10.000 dólares para una serie de pinturas de gran formato que exploran el reciente éxodo masivo de cubanos tras las protestas de julio de 2021 y el ataque del gobierno cubano a las libertades civiles.

Jee Park

Close to Home (Cerca de casa)

6.000 dólares para una exposición que explora el aumento de la violencia contra los asiático-americanos basada en el Suui, una prenda funeraria tradicional coreana, utilizada como gesto de amor y consideración hacia el difunto.

Larissa Pérez

The Grove (La Arboleda)

5.000 dólares para una serie de fotografías y entrevistas que documenten a algunos de los primeros pobladores de Miami, la comunidad bahameña, en Coconut Grove, como forma de compartir su historia y patrimonio cultural.

Lee Pivnik

Symbiotic House (Casa Simbiótica)

10.000 dólares para desarrollar un refugio habitable y un centro de arte y ecología en Redland. Que servirá de modelo para un Miami que se enfrenta a las crisis combinadas del cambio climático, la inseguridad de la vivienda y la desigualdad de ingresos.

Victoria Ravelo

Our Inheritance /Those Who Come After (Nuestra herencia / Los que vienen después)

8.000 dólares para una exposición centrada en las memorias personales y colectivas de la diáspora latinoamericana y caribeña.

Ema Ri

Flower Columns (Columnas de flores)

6.000 dólares para continuar el hilo del amor, el tiempo y la memoria creando columnas hechas con resina y flores deshidratadas de la obra Aquí contigo.

Oscar Rieveling

Auto-Mariachi

6.000 dólares para una exploración y representación de la música de mariachi centrada en los músicos respondiendo a la pregunta ¿Quién da la serenata a los serenateros?.

Coralina Rodríguez Meyer

Hachuela

10.000 dólares para una exposición que sea un santuario de curación para los cuerpos negros, marrones y gays, compuesta por esculturas documentales e imágenes en movimiento creadas en colaboración con supervivientes de crisis de salud reproductiva, aliados y líderes de la justicia.

Anastasia Samoylova

Floridas

8.000 dólares para una exposición fotográfica que explora las múltiples contradicciones de Florida -playa vs. pantano, riqueza vs. pobreza- y que combina las fotografías de Walker Evans de 1934 con imágenes contemporáneas del artista.

George Sánchez-Calderón

ScarFace

15.000 dólares para un espectáculo de marionetas basado en la película Scarface y su historia seminal sobre Miami, la inmigración y el sueño americano.

Carlos Sandoval de León

Light Stream (Corriente de luz)

15.000 dólares para una obra de arte pública que honra las experiencias de los trabajadores migrantes latinoamericanos y forma parte de una iniciativa que conmemora las narrativas poco reconocidas y sus conexiones con las raíces de Miami en el American South (Sur de Estados Unidos).

Smita Sen

Geology of Longing (Geología del anhelo)

8.000 dólares para una serie de películas de danza experimentales en las que la artista rastrea la investigación geológica por todo el mundo de su padre fallecido e investiga las formas en que el cuerpo humano y el planeta conservan los recuerdos de la vida después de la muerte

Dainymar Tapia

In the Company of Women: At Large

11.000 dólares para una exposición de mujeres artistas afincadas en el sur de Florida que les proporcione un amplio espacio para desarrollar y mostrar las ideas en las que están trabajando.

Robert Thiele

And Elsewhere (Y en otro lugar)

12.000 dólares para un survey catalog (catálogo artístico) que documente toda las obras del artista para que le permita recibir una nueva beca para el reconocimiento de sus logros y contribuciones a la escena artística de Miami.

Clara Toro

Eight Minutes (Ocho minutos)

6.000 dólares para una exposición fotográfica al aire libre instalada en espacios abiertos de Wynwood, en la que se cuentan las historias de los residentes de toda la vida, incluida una familia cuya casa fue derribada en 8 minutos.

Cornelius Tulloch

Porch Passages (Pasajes del porche)

20.000 dólares para una serie de instalaciones arquitectónicas artísticas en Liberty City y un archivo digital que alberga un espacio de narración para el diálogo, la historia y la creatividad de los afrodescendientes y caribeños, a medida que las mareas crecientes y la gentrificación cambian el tejido de los barrios minoritarios del interior de Miami.

Monica Uszerowicz

Dreaming as the Water Rises (Soñar mientras sube el agua)

5.000 dólares para un ensayo poético y un fanzine basado en los sueños de los residentes de Florida sobre el cambio climático y que explora cómo la crisis climática está afectando a la gente.

Nadia Wolff

Kin

15.000 dólares para una ceremonia que honra el peso de la costa atlántica para las personas gay afrodiaspóricas e incluye una actuación en torno al trenzado del cabello de una persona en una estructura de cesta en la coronilla de su cabeza.

Antonia Wright

Women in Labor

10.000 dólares para una instalación de arte sonoro generativo que protesta por los cambios en la legislación sobre el acceso a abortos seguros y legales. A través de algoritmos computacionales, la pieza amplifica sónicamente el aumento de kilómetros que una mujer tendrá que recorrer ahora a través de los estados para acceder a la atención reproductiva.

Ricardo E. Zulueta

Speculative Cyberscapes (Ciberespacios especulativos)

6.000 dólares para una instalación específica a un lugar compuesta por pinturas texturizadas que representan redes tecnológicas y acompañadas de una animación de vídeo experimental en 3D que engendra un espacio liminal de contemplación.

Becas de viajes para profesores

José Luis García

New World School of the Arts

5.000 dólares para viajar a Nueva York y visitar museos, archivos y asistir a talleres de fotografía que ayuden a despertar el interés de sus alumnos por la fotografía de cuarto oscuro en blanco y negro y otros procesos fotográficos no digitales.

Juan Alejandro Landaverde

Homestead Middle School

5.000 dólares para viajar a Japón y estudiar el arte y la historia del grabado y los grabados tradicionales Ukiyo-e para crear un plan de estudios centrado en la cultura y las prácticas artísticas japonesas para sus alumnos de Homestead.

Mark Russell

José de Diego Middle School

5.000 dólares para viajar a Europa a estudiar la historia del arte para traer de vuelta nuevas lecciones a sus estudiantes en Wynwood sobre la rica historia y los métodos de creación de arte.

Silvana Soriano

Morningside K-8 Academy

5.000 dólares para viajar a una residencia en España para aprender el arte de Mokulito, una litografía japonesa que utiliza madera en lugar de piedra y serigrafía, para completar un plan de estudios de grabado para los estudiantes de cuarto y quinto grado.