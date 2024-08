Los libros más destacados de Isabel Allende

De amor y de sombra (1984)

La segunda novela de Allende -lanzada por la Editorial Sudamericana en 1984 durante su exilio en Venezuela- es la historia de una mujer y un hombre que se amaron en plenitud, salvándose así de una historia vulgar. La novela encierra los temas sobre los que giran el amor y el odio: en estos dos sentimientos se desarrollan los acontecimientos de la obra como en dos caminos probables que pelean por sobreponerse uno al otro.

Eva Luna (1987)

Considerando una vez más a Chile como inspiración, Isabel cuenta la historia de Eva Luna: su madre -Consuelo, quién era pelirroja- fue rescatada por unos indios y a los 12 años la enviaron a la ciudad, al convento de las hermanitas de la caridad. Luego fue a servir a casa de un médico, el profesor Jones, quien dedicaba su tiempo a embalsamar cadáveres. Aquí, conoce a un jardinero indio que acaba siendo envenenado por una serpiente, ella se encarga de curarlo de forma un tanto carnal; de esta relación nace Eva Luna en una habitación de la mansión donde trabajaba Consuelo, que es ayudada en el parto por otra sirvienta, que más tarde es consagrada como la madrina de Eva.

El plan infinito (1991)

Tras ser un nómada en la compañía de su padre, su madre, su hermana y de una estrafalaria esposa, Greg Reeves cambia radicalmente de escenario al verse viviendo como extranjero en el barrio latino de Los Ángeles. Allí conoce el racismo, se hace amigo de Carmen Morales y se ve envuelto en la transformación de su dinámica familiar, la introducción en la guerra de Vietnam y una transformación interna constante y dependiente de los escenarios en los que vive.

Paula (1994)

La obra autobiográfica comienza como una carta a su hija, Paula, quien en diciembre de 1991 entró en coma y estuvo internada en un hospital de Madrid. En ese hospital, sería cuando la autora comenzaría las primeras líneas de su historia, desde los padres de sus padres, su infancia, sus dudas y romances, sus vivencias y anécdotas de lo más inverosímiles, familiares y personales. Un desahogo ante la tragedia, una comunicación de una madre desesperada al principio y resignada al final. A lo largo de la novela, y entre la historia del golpe militar, y los viajes de la familia, se logra percibir cómo la autora poco a poco acepta que su hija ya no está en aquel cuerpo dormido.

La ciudad de las bestias (2002)

La novela juvenil narra la historia de Alexander Cold, un joven estadounidense de 15 años que viaja junto a su abuela -la escritora Kate Cold- al Amazonas como parte de una expedición de la revista ficticia International Geographic. El fin es documentar la existencia de una extraña criatura conocida como la bestia, considerada un mito del lugar.

Mi país inventado (2003)

En la obra autobiográfica, Isabel Allende cuenta las memorias en las que la verdad se entremezcla con la ficción. En la novela, la autora relata su infancia y juventud, transcurridas en Chile durante el gobierno de su tío Salvador Allende y el posterior exilio cuando este es derrocado por Pinochet.

El Zorro: comienza la leyenda (2005)

El futuro Zorro fue un mestizo nacido en la década de 1790 en Alta California, hijo del capitán asturiano Don Alejandro de la Vega y una guerrera amerindia, Toypurnia. El joven Diego es enviado a Barcelona por su padre para completar su educación, poco antes de que el Ejército Francés de Napoleón Bonaparte invada España.

El cuaderno de Maya (2011)

La novela relata la vida de Maya Vidal, una adolescente norteamericana cuya madre la dejó en la casa de sus abuelos cuando era una bebé y no la volvió a ver hasta varios años después, durante los cuales la niña inventó la imagen de su madre llegando a creer que era una princesa.

Largo pétalo de mar (2019)

En su 28 novela y declarada la más popular en España en 2017, Allende cuenta la historia del médico Víctor Dalmau quien, junto a su amiga y pianista Roser Bruguera, se ve obligado a exiliarse de Barcelona, España, por la Guerra Civil viajaron a Chile a bordo del barco Winnipeg de Pablo Neruda.

Violeta (2022)

Publicada el 25 de enero de 2022, la novela muestra la épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes del siglo XX: desde 1920 -con la llamada gripe española- hasta 2020, con la pandemia del COVID-19.

El viento conoce mi nombre (2023)

En El viento conoce mi nombre, la más reciente obra de la autora, se cuenta una historia de violencia, amor, desarraigo y esperanza: en Viena de 1938, Samuel Adler es un niño judío de 6 años cuyo padre desaparece durante la Noche de los Cristales Rotos, en la que su familia lo pierde todo. Su madre, desesperada, le consigue un puesto en un tren que le llevará desde la Austria nazi hasta Inglaterra. Samuel emprende una nueva etapa con su fiel violín y con el peso de la soledad y la incertidumbre, que lo acompañarán siempre en su dilatada vida.

Sobre Isabel Allende

Es una de las autoras más leídas del mundo con más de 75 millones de libros vendidos. Isabel, chilena nacida en Perú en 1982, ganó el reconocimiento mundial con la publicación de su primera novela, La casa de los espíritus, que comenzó como una carta de despedida a su abuelo moribundo.

Desde entonces, ha escrito más de 25 obras que han sido aclamadas por la crítica.

"(Mi pasión por las letras y la escritura) supongo que empezó leyendo mucho. Yo nací en un tiempo en Chile en el que no había televisión, nunca me llevaban al cine, no había ninguna entretención como niña fuera de leer, y leía de todo lo que cayera en mis manos. Después fui periodista y en el periodismo me familiaricé con el lenguaje, cómo contar algo para captar la atención del lector, para que el lector se quede conmigo; cómo contar una historia que sea verdadera, pero en forma muy interesante. Después pasé a la literatura por casualidad, porque no pude seguir ejerciendo como periodista después de que me fui de Chile al exilio", contó Isabel Allende en una entrevista para El País en el especial BBVA aprendemos juntos.