Marianela Ancheta debuta como jurado en Miss Universe Perú 2025

¿Cómo describirías la experiencia de haber sido jurado en Miss Universe Perú 2025?

¡Increíble! Una experiencia verdaderamente inolvidable. Fue maravilloso poder ver a las participantes desde esta perspectiva, apreciar todo su esfuerzo y dedicación para dar lo mejor de sí en la gran final.

¿Qué criterios consideraste más importantes al momento de evaluar a las candidatas?

Tomé en cuenta varios aspectos, tanto visibles como sutiles: su postura fuera de cámaras, el dominio de la pasarela, la proyección escénica, la oratoria, la humildad y ese ángel que debe tener toda reina. Esa luz especial que la distingue y conecta con el público que es muy importante para mí.

¿Hubo alguna participante que te sorprendiera por su evolución durante la competencia?

Lamentablemente no estuve presente durante todo el proceso en Perú, solo participé en la preliminar y en la final. No tuve el privilegio de presenciar la evolución completa de las candidatas, pero el nivel fue impresionante.

¿Qué cualidades viste en la nueva Miss Perú que la hicieron merecedora de la corona?

Tiene un ángel especial. Ese que todos buscamos en una reina. Además, posee un rostro hermoso, mucha humildad, actitud, y algo fundamental: las ganas de aprender. Esa disposición la hace aún más valiosa.

¿Crees que el certamen logró mostrar a una mujer integral, más allá de la belleza física?

Definitivamente sí. La nueva reina representa mucho más que belleza física. Refleja valores, inteligencia y sensibilidad. Es una mujer completa.

¿Qué opinas del enfoque actual de Miss Universe Perú en temas como la inclusión, la cultura o la preparación intelectual de las candidatas?

La organización me sorprendió gratamente. Es sólida, muy bien estructurada y respalda a sus candidatas con una preparación integral. Tuve el placer de conocer a Jessica Newton, directora de Miss Perú, y la verdad es que es una mujer admirable. El trabajo que ha hecho como líder del certamen es extraordinario.

¿Qué cambiarías o reforzarías en futuras ediciones del certamen?

Sinceramente, nada. Esta organización superó mis expectativas. Es más completa de lo que imaginaba. Hacen un trabajo impecable.

¿Qué significó para ti, como mujer y como profesional, haber formado parte de este evento en Perú?

¡Dios mío! A veces me veía allí y no lo podía creer. Lo primero que siento es gratitud. Agradezco profundamente a mi director Prince Julio César por llevarme, y a la organización de Miss Perú por confiar en mí y brindarme esta oportunidad. Ya he sido jurado en tres certámenes, y cada vez me gusta más. Me siento muy feliz y agradecida por todo lo que estoy viviendo.

¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las mujeres que sueñan con representar a su país en una plataforma como Miss Universo?

Que no lo dejen para después porque quizás no exista. Que se arriesguen, que sigan ese sueño nace en el corazón. No importa si sienten miedo o si creen que no están completamente listas. En esta vida, quien no se arriesga no gana. Y cuando seamos mayores, lo único de lo que nos vamos a arrepentir es de lo que no nos atrevimos a hacer por miedo.

Con esa reflexión honesta y empoderadora, Marianela Ancheta no solo cierra su participación en el certamen, sino que reafirma su compromiso con una visión de belleza que va mucho más allá de lo superficial: una belleza que inspira, que transforma y que representa los sueños posibles de muchas mujeres porque en sus palabras se resume la esencia de quien ha aprendido que los sueños, cuando se persiguen con corazón, disciplina y fe, no solo se cumplen, también se celebran desde un lugar que antes parecía imposible.

Es por eso que, además, resaltó que ya se encuentra preparándose para el próximo 2 de julio, cuando tendrá el honor de coronar a la nueva Miss Cuba rumbo a Miss Universe, reafirmando así su compromiso con el empoderamiento femenino y la belleza con propósito en el escenario internacional.