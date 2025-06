Cónsul General de Israel en Miami: "Con nuestras acciones ayudamos al mundo"

-Florida e Israel han desarrollado una profunda relación en los últimos años. El Gran Miami alberga la segunda comunidad judía más grande del país.

Florida significa mucho para Israel. En mayo de 2019, el gobernador DeSantis encabezó una delegación comercial de más de 100 personas a Israel y firmó más de 20 memorandos de entendimiento. Esto fue prácticamente la guinda del pastel de la relación entre Israel y Florida. También durante el mandato del gobernador Rick Scott, como diplomático subalterno, participé en la visita del gobernador Jeb Bush a Israel en 2005, donde se centró en fortalecer los lazos económicos y académicos. Por lo tanto, la relación es histórica. La comunidad judía aquí también está muy involucrada y comprometida. Es parte de la cultura de este lugar. Y esto convierte al sur de Florida en general, pero a Miami en particular, en probablemente el epicentro de la defensa y la conexión judía con Israel. Esta comunidad ha dado un paso al frente y ha intensificado su conexión, contribución, participación, dedicación y compromiso con el Estado de Israel. Y esto también aplica a los funcionarios electos locales. De arriba abajo, saben lo que Israel representa para el mundo. Saben lo que Israel significa para su comunidad.

-La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares es una amenaza para Israel, los países vecinos y el mundo. ¿Hasta dónde puede llegar esta confrontación?

Estamos a la vanguardia de la civilización occidental. Armas nucleares de Irán es una amenaza para todo el mundo. (We are the frontline of Western civilization. Iranian nuclear arms are a threat to the world)

No lo sabemos, pero estamos decididos a eliminar la amenaza. Sabemos lo que queremos desde que iniciamos esta operación. Nuestro objetivo es simple de describir, pero, por supuesto, bastante complejo de llevar a cabo. Decidimos llevar a cabo esta operación para eliminar la amenaza existencial que se cierne sobre el Estado de Israel. Es algo que insto a todos a comprender: una amenaza existencial que se cierne sobre un país soberano e independiente, dirigida contra nosotros desde Irán. La historia nos ha enseñado que cuando personas o líderes piden destrucción de algo, en este caso la destrucción del Estado de Israel, lo respaldan con un plan. Están desarrollando armas nucleares destructivas. Han desarrollado un programa de misiles balísticos, y ahora vemos las catástrofes que estos misiles están creando en Israel. Así pues, esta combinación de amenazas, retórica, agenda, ideología y medidas prácticas que han adoptado en cuanto al programa nuclear y de misiles balísticos, todo ello se ha unido para crear una amenaza existencial inminente para el Estado de Israel, una amenaza que Israel está decidido a eliminar. Es importante destacar esto. Estamos haciendo esto por todo el mundo. En la terminología iraní, Israel es el pequeño Satanás y Estados Unidos es el gran Satanás. Los seguidores de Irán han asesinado a cientos de estadounidenses. Están amenazando al mundo entero. Sus agentes operan en todo el planeta y están socavando la estabilidad y la seguridad. Todos los países de Oriente Medio están amenazados por Irán. Los saudíes, los emiratíes, los bareiníes, todos los países moderados están amenazados por Irán. Nadie quiere que Irán tenga armas nucleares. No solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Sus misiles balísticos pueden alcanzar cualquier punto de Europa. Se asocian con Rusia contra Ucrania con inteligencia, drones y misiles. Así que, en definitiva, estamos a la vanguardia de la civilización occidental. Escuchamos el apoyo del presidente Trump. Escuchamos el apoyo del presidente francés. Escuchamos el apoyo del canciller alemán. Incluso el primer ministro japonés dijo que Irán no puede tener armas nucleares. Eso es una amenaza para todo el mundo.

-Los israelíes reciben a diario llamados para acudir a los refugios. ¿Cómo perciben esta situación?

No tenemos otra opción. (We have no other option)

Hablo como cónsul general, pero también como israelí cuya familia, amigos y colegas están todos en Israel. Hablo con mis padres y hermanos todas las noches, durante toda la noche, cuando están en el refugio. Es extremadamente duro. Es muy, muy duro seguir adelante con la vida cotidiana bajo esta amenaza. Y piensen en ello: la gente entra un par de veces al día en el refugio antiaéreo y de repente, descargas de misiles, misiles balísticos, cada uno con mil libras de explosivos, impactan el centro de ciudades israelíes. Destruyen manzanas enteras, matan a docenas de personas y hieren a cientos. Es muy difícil, por supuesto, seguir con la vida cotidiana. Pero somos muy, muy resilientes. Y cuando se trata de eliminar la amenaza de Irán, en Israel no hay política. No hay derecha ni izquierda. Sabemos que esto debe hacerse, y probablemente debamos hacerlo nosotros. Todos los demás intentos a lo largo de los años han fracasado. Negociaciones, sanciones y acuerdos: todo eso ha fracasado. Los iraníes son expertos en negociar y en ganar tiempo, solo para poder avanzar con su programa nuclear y todas sus ambiciones militares. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos otra opción.

-Israel enfrenta a varios frentes militares simultáneamente: Irán, Hamás, Hezbolá y los hutíes de Yemen, entre otros. ¿Cómo puede un país pequeño como Israel mantener una fuerza de combate tan eficaz?

Sabemos que, desde que establecimos el Estado de Israel tras el terrible Holocausto, no tenemos otro lugar adónde ir. No tenemos adónde ir. Y eso fue lo que hicimos durante la guerra de la independencia en 1948, la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra del Yom Kipur en 1973. Sabíamos que, si dábamos un paso atrás, perderíamos nuestro país. Estamos rodeados por millones de kilómetros cuadrados de estados árabes, por lo que luchamos con determinación por nuestras vidas. A esto se suma el hecho de que a lo largo de nuestra historia hemos invertido en ciencia, investigación, tecnología y valores. En definitiva, hemos construido una sociedad que respalda un gran Estado, un Estado desarrollado y próspero, con una gran fuerza de seguridad, guiada por valores, principios y determinación muy claros. Y eso nos hace más fuertes.

-Parece que los medios internacionales cubren la situación en torno a Israel de diferentes maneras.

El primer día de la operación contra Irán, los medios informaron que habíamos eliminado a un científico nuclear en Teherán. Y pocos días después, los iraníes atacaron el Instituto de Ciencias Weizmann en Israel. Insto a sus lectores a que investiguen la palabra «científico», que se usa de dos maneras diferentes. Primero, el iraní al que llaman «científico» desarrollaba armas nucleares que solo causarían destrucción, dolor y muerte, mientras que nuestros científicos han generado varios Premios Nobel y tratan de crear un lugar mejor, una humanidad mejor, un mundo mejor, desarrollando medicamentos e innovaciones. Esa es, en última instancia, la diferencia entre nosotros y nuestros enemigos. Nosotros intentamos hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Y ellos no.

-Según el periódico israelí The Jerusalem Post, altos funcionarios israelíes creen que el presidente Trump ha decidido que Estados Unidos atacará a Irán si rechaza un acuerdo que incluya el desmantelamiento de su programa nuclear.

Comenzaré con una advertencia. Represento al Gobierno israelí; cualquier pregunta sobre la política del presidente estadounidense debe dirigirse a los funcionarios estadounidenses. Sin embargo, diré que el presidente Trump ha dicho una y otra vez que Irán no puede ni tendrá armas nucleares. Y muchos otros presidentes lo han dicho en el pasado. A Irán se le ha dado la oportunidad de negociar, pero con el objetivo de impedir que se convierta en un arma nuclear. Los iraníes fueron muy arrogantes. Creyeron que podían jugar con todos, como lo hicieron con muchos otros a lo largo de los años. Y no se dieron cuenta de que la realidad había cambiado. No puedo pretender saber qué hará Estados Unidos, pero puedo decirles que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Irán no se convierta en una potencia nuclear que nos perjudique a nosotros o a otros. Ahora bien, ¿debería hacerse solo por la vía militar? No, no tiene por qué hacerse solo por la vía militar. Pero hemos llegado a un punto en que tuvimos que actuar militarmente.

-Muchos países aún no comprenden que Israel está rodeado de fuerzas que se niegan a negociar la paz y tener dos estados: Israel y Palestina. ¿Por qué es tan difícil ver esta realidad?

Los israelíes son los primeros en conocer el precio de la guerra y somos los primeros en desear la paz con nuestros vecinos. Y lo hemos intentado a través de diversos canales, diversas negociaciones y diversos planes. Cada vez que hubo una ronda de conversaciones de paz, la respuesta fue una escalada y una ola de terror: en la década de 1990, tras los Acuerdos de Oslo, y más terror a principios de la década de 2000, y posteriormente, tras la retirada de Israel de Gaza. Dijeron que crearían un centro económico y un lugar próspero para los palestinos de Gaza, y en cambio utilizaron el dinero para construir túneles y contrabandear armas para atacar a Israel. Así que tuvimos lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023. Asesinaron a 1.200 personas en un día y secuestraron a otras. Y estamos decididos a traer de vuelta a casa a todos los rehenes restantes. A Hamás le importa un bledo su condición de Estado, su independencia o su soberanía. Solo les importa matar judíos y destruir el Estado de Israel. Los países han intentado usar e incluso abusar de la causa palestina para perjudicar a Israel, no para ayudar a los palestinos. Y lo han utilizado en la comunidad internacional y en los medios de comunicación, y les importan un bledo los palestinos.

- ¿Tiene que ver la postura de países contra Israel, como Brasil, Cuba, Colombia, España y Venezuela, con el antisemitismo?

No tenemos ningún problema con el pueblo iraní. Es un gran pueblo. (We don’t have any problem with the Iranian people. They are great people)

Venezuela, desde Chávez, optó por alinearse con Irán, con el eje del mal. Incluso Hezbolá se inmiscuía en ese país. Pero en Venezuela lo importante es el régimen, no su gente. Lo mismo ocurre con Irán. No tenemos ningún problema con el pueblo iraní. Es un gran pueblo. Tiene una rica cultura e historia. España es un caso aparte. España ha sido tomada por la extrema izquierda, y lo vemos en todo el mundo. Diría que incluso en Estados Unidos vemos a la extrema izquierda. Lo vemos en los campus universitarios, a veces en los medios de comunicación, que cualquier cosa que haga Israel es criticada, se aplica un doble rasero al Estado de Israel, y esto es lo que yo llamo antisemitismo institucionalizado. Es un desafío al que se enfrentan las comunidades judías de todo el mundo. En Estados Unidos, independientemente de la afiliación política del presidente, el apoyo al estado de Israel siempre fue firme.

-En cuanto a la guerra en Gaza, Hamás habla de la muerte de más de 55.000 civiles, incluyendo a unos 20.000 terroristas que no reconoce. Entendemos que podrían haber aumentado las cifras, pero ni siquiera la mitad de la cifra beneficia a Israel.

Nunca, jamás, atacamos a civiles. Jamás. (We never attack civilians. Never)

La guerra es horrible. Solo trae miseria, destrucción, agonía y dolor, y nos gustaría abstenernos de operaciones militares y guerras. Y cada muerte de civiles es una tragedia y es dolorosa. Soy padre de cinco hijos. Soy hermano. Soy hijo. Sé lo que significa cuando tus seres queridos están en peligro. Cuando están heridos o atacados. Esta guerra nunca habría comenzado si Hamás no nos hubiera atacado el 8 de octubre de 2023 o hubiera liberado a los rehenes días después. Tenían 255 rehenes. Ahora tienen 53. En esta guerra, Hamás ha utilizado repetidamente a sus civiles como escudos humanos. Han utilizado y abusado de instituciones como hospitales, mezquitas, escuelas y organizaciones e instituciones internacionales. Las han abusado y las han convertido en objetivos militares. Acabamos de ver que Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar, utilizó el túnel bajo el hospital de Gaza para dirigir operaciones militares. Nunca, jamás, atacamos a civiles. Jamás.