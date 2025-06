Embajador de Irán en Caracas reconoce apoyo armamentístico al régimen chavista

“Es el derecho inherente de Venezuela y del pueblo venezolano poseer armamento suficiente para la defensa legítima (...) Debemos estar más fortalecidos para defender la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos”, expresó a medios oficialistas el representante de la dictadura iraní, reseñado por La Patilla.

“No somos colonos”

Además, el embajador iraní afirmó que la cooperación entre Teherán y Caracas, que data desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, no requiere del beneplácito de terceros países.

“Somos países independientes y soberanos. No somos colonos de ningún país imperialista. Vamos a hacer todo lo posible para garantizar nuestros beneficios nacionales”, subrayó.

Irán y Venezuela han suscrito más de 320 acuerdos “estratégicos” en los últimos 26 años, consolidando una relación que pasó de ser una alianza ideológica bajo el mandato de Chávez, influenciado por el régimen cubano, a una cooperación "pragmática y resistente", que desafía los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Este miércoles, la líder de la oposición venezolana denunció en una entrevista con el periodista Napoleón Bravo que Venezuela es el único país del hemisferio con capacidad de fabricar drones de combate iraníes.

Venezuela fabrica drones iraníes

De acuerdo con Machado, el régimen de Maduro estaría fabricando drones iraníes en la Base Aérea Libertador, ubicada en el estado Aragua (centro). “Venezuela es una amenaza real para el hemisferio y los Estados Unidos. Venezuela es el único país en el hemisferio, además de Estados Unidos, con capacidad para fabricar drones de combate. Pero en el caso de Venezuela, esos drones son iraníes”, advirtió.

A su juicio, Occidente debe entender que el “mayor riesgo” opera actualmente desde Venezuela. “¿Quién es el gran aliado de (Vladímir) Putin en América Latina? Nicolás Maduro. ¿Quién es el gran aliado del régimen iraní en América Latina? Nicolás Maduro (...) Esto no es contenible dentro de nuestras fronteras”, aseveró.

Machado estimó que la cooperación con Irán y Rusia hace que la situación de Venezuela sea un tema de “urgencia” para EEUU y la comunidad internacional.

“Venezuela está a horas de Florida, no a la distancia de Teherán. Tú me dirás si en un contexto como en el que vivimos esto no es una amenaza real (…) Estamos hablando de un régimen que actúa como una plataforma de amenazas para toda la región. Y no lo decimos por retórica política: lo decimos porque hay evidencia de cooperación militar activa con Irán y Rusia”, subrayó.

FUENTE: Con información de La Patilla / El Nacional / Redacción DLA