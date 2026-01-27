martes 27  de  enero 2026
LITERATURA

Mexicano David Toscana gana Premio Alfaguara de novela 2026 con "El ejército ciego"

Toscana, nacido en Monterrey en 1961, es conocido por novelas como Estación Tula (1995), Santa María del Circo (1998) y El último lector (2004)

El autor mexicano David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela El ejército ciego. &nbsp;

El autor mexicano David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela El ejército ciego.

 

Europa Press / Raphael Gaillarde / Gemma- Rapho

MADRID.- El escritor mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su obra El ejército ciego, anunció este martes en un acto en Madrid el presidente del jurado, el literato mexicano Jorge Volpi. El galardón viene dotado con 175.000 dólares y una escultura del artista español Martín Chirino.

"A partir de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa", explicó Volpi sobre la obra de Toscana, de 64 años, que conquistó "Alejándose del relato histórico convencional", Toscana ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia, narrada en primera persona por Kozaro el escriba", continuó Volpi.

Lee además
El músico mexicano Peso Pluma llega a la 24ª ceremonia de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.     
MÚSICA

Peso Pluma anuncia gira por EEUU a partir de marzo
El comediante e influencer Vicente “Chente” Ydrach sorprendió al público y a su pareja, Verónica “Vero” Cruz, al pedirle matrimonio en pleno escenario el domingo 25 de enero de 2026.
FAMOSOS

Comediante Chente Ydrach le pide matrimonio a su novia durante especial de stand-up

El manuscrito, precisamente, fue presentado al premio bajo el seudónimo de Kozaro el escriba.

Toscana, nacido en Monterrey en 1961, es conocido por novelas como Estación Tula (1995), Santa María del Circo (1998) y El último lector (2004), que han sido traducidas a 17 idiomas.

Toscana, residente desde hace un tiempo en Madrid, estuvo presente en la ceremonia de entrega del premio, que se celebró en el Palacio de Cibeles, en pleno centro de la capital española.

Receptor de muchos premios, como el de Bellas Artes de Narrativa Colima en México, Toscana dijo no obstante que el Alfaguara "es el que queremos" los autores, "por esta virtud que tiene el premio de que simultáneamente se publica en todos los países de habla hispana y esto es para un escritor lo más codiciado".

La novela habla "por sí misma"

Toscana "ha creado una de las obras más singulares y fascinantes de la lengua española en estos 30 años", alabó Volpi a su compatriota.

Al hacer referencia "a un remoto suceso del siglo XI en un apartado rincón de los Balcanes", el libro "refleja muchas metáforas de nuestro tiempo", agregó Volpi.

En cualquier caso, el galardonado explicó que al escribir la novela no pensó "mucho en nuestra época".

"Las novelas piensan por sí solas. Una vez que uno crea una alegoría, una metáfora, una historia, unos personajes y de algún modo te sustentas en las raíces clásicas de la literatura, la novela va a hablar por sí misma", dijo el escritor.

Más de 1.140 manuscritos concurrieron a la edición de este año, procedentes de España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay. La novela ganadora se publicará simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos el 26 de marzo.

El jurado estuvo presidido por Volpi y compuesto, entre otros, por las también escritoras Brenda Navarro y Agustina Bazterrica, mexicana y argentina, y el periodista cultural español Óscar López.

Toscana se une a una lista de escritores distinguidos con el Alfaguara, como la mexicana Elena Poniatowska (La piel del cielo, 2001), el argentino Tomás Eloy Martínez (El vuelo de la reina, 2002), la colombiana Laura Restrepo (Delirio, 2004), el nicaragüense Sergio Ramírez (Margarita, está linda la mar, 1998) y el mencionado Volpi (Una novela criminal, 2018).

El año pasado, el premio recayó en el argentino Guillermo Saccomanno y su obra Arderá el viento.

La editorial Alfaguara fue fundada en 1964 y un año después creó el premio que lleva su nombre.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida

"One Battle After Another" y "Sinners" lideran nominaciones de los BAFTA británicos

Confirman ruptura amorosa de la modelo Bella Hadid y el jinete Adan Banuelos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Te puede interesar

George Fuente, jefe del Departamento de Policía de Hialeah, toma la palabra en el evento. 
ORGULLO

Policía de Hialeah hace historia al obtener acreditación CALEA, el "estándar de oro" en seguridad pública

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Duniel Mederos Veliz y Yoel Ampudia Hernández, presuntos responsables.
DELITO FEDERAL

Robo de correspondencia en Medley termina con el arresto de dos sospechosos

Vista inusual en las playas de Miami Beach.
CONTRASTE

Turistas desafían el frío polar y acuden a las playas de Miami Beach

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
TASAS DE INTERéS

La Reserva Federal celebra primera reunión de 2026

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN