Banda El Haragán y Cía lanza nueva versión de "Juan el Descuartizador" con José Andrëa

MIAMI.- La banda mexicana presenta una nueva lectura de uno de sus clásicos junto al exvocalista de Mägo de Oz y su proyecto Kabrönes. Después de más de tres décadas de carrera, El Haragán y Cía vuelve sobre uno de los temas más emblemáticos de su repertorio. La banda estrena una nueva versión de Juan el Descuartizador, ahora en colaboración con José Andrëa y Kabrönes, en un encuentro que cruza el rock mexicano con la fuerza del metal ibérico.

La reinterpretación propone una atmósfera más pesada y actual. Las guitarras toman un carácter más agresivo, la base rítmica gana contundencia y la producción empuja el tema hacia un sonido más cercano al metal contemporáneo, sin perder la esencia narrativa que convirtió a la canción en un clásico dentro del repertorio de la banda.

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La participación de José Andrëa, recordado por su voz al frente de Mägo de Oz durante años clave del metal en español, aporta un contraste particular al tema. Su registro dramático y potente suma una dimensión épica a la canción, creando un puente natural entre dos escenas que han marcado generaciones de seguidores del rock en español.

Más que una simple reversión, el lanzamiento funciona como una relectura del tema desde el presente: una manera de revisitar un clásico con nuevos matices sonoros y proyectarlo hacia audiencias actuales.

La banda

Formada en 1989 en la Ciudad de México, El Haragán y Cía, liderada por Luis Álvarez “El Haragán”,se consolidó con los años como una de las voces más representativas del rock mexicano. Sus canciones, inspiradas en historias del barrio, amores intensos, excesos y desencuentros, se convirtieron en retratos musicales de la vida cotidiana para miles de seguidores.

Con más de 11 millones de discos vendidos, la banda ha construido un repertorio que incluye temas que hoy forman parte del imaginario del rock en español, como Él No Lo Mató, Muñequita Sintética, A Esa Gran Velocidad y el propio Juan el Descuartizador.

El lanzamiento también marca el inicio de una nueva etapa para el grupo. En 2026, El Haragán y Cía celebrará 36 años de trayectoria con un concierto especial el 17 de mayo en la Arena CDMX, además de presentar nueva música que incluirá reinterpretaciones de algunos de sus clásicos y material inédito.

Mientras tanto, esta nueva versión de Juan el Descuartizador llega como un recordatorio de la vigencia de la banda: un proyecto que, lejos de quedarse en la nostalgia, sigue encontrando formas de evolucionar sin perder la identidad que lo convirtió en referente del rock mexicano.