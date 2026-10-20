Miss Universo reune en Puerto Rico a 121 delegadas de todo el mundo pese a controversias

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

SAN JUAN.- La Organización Miss Universo anunció este martes la participación de hasta 121 delegadas que competirán por la corona el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, pese a las controversias internas que han llevado a vetar a seis candidatas del Sudeste Asiático.

Según el comunicado, la participación proyectada refleja el alcance internacional de Miss Universo y el interés de las franquicias nacionales en formar parte de esta edición que celebra el 75 aniversario del certamen.

"Estamos trabajando de cerca con nuestras franquicias nacionales para ultimar los detalles de la llegada de las candidatas a Puerto Rico. Esta histórica edición reunirá a mujeres de todo el mundo para celebrar sus países, sus culturas y el espíritu de Miss Universo", expresó María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universo.

Actividades oficiales

Actualmente, la organización se encuentra en la etapa final de coordinación con las franquicias nacionales para completar los procesos de documentación, visados y logística de viaje de sus respectivas delegaciones.

Las actividades oficiales comenzarán el próximo 8 de noviembre, cuando las candidatas se reunirán en Puerto Rico para participar en ensayos, actividades de integración y experiencias culturales y turísticas como parte de los preparativos del certamen.

La celebración incluirá tres eventos principales en el Coliseo de Puerto Rico: la competencia de trajes típicos, el 21 de noviembre; la competencia preliminar, el 22 de noviembre; y la gran final, el 24 de noviembre, cuando se coronará a Miss Universo 2026.

Los boletos disponibles para asistir a la competencia final se agotaron en menos de 48 horas, marcando un tiempo récord de ventas en la historia del certamen.

Los preparativos coinciden con la disputa en curso entre los propietarios de la empresa, dividida a partes iguales desde enero de 2024 entre Legacy Holding (que sería Miss Universo Occidental), del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú; y JKN Global Group, de la tailandesa Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip (autodefinida como Miss Universo Oriental).

Edición 2025

En la edición de 2025 en Tailandia, se coronó la mexicana Fátima Bosch, quien adquirió popularidad a nivel internacional por denunciar los insultos del entonces organizador del evento el tailandés, Nawat Itsaragrisil, aunque luego emergieron acusaciones de fraude por su elección.

El pasado 18 de septiembre, Miss Universo anunció que las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos "no serán elegibles para participar" en la edición de Puerto Rico, debido a un contrato "ilegítimo" que involucra al empresario tailandés Itsaragrisil.

Seis días después, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) pidió el cese de Itsaragrisil por "divulgar aseveraciones falsas e inexactas" relacionadas con procesos de contratación, manejo y desembolso de fondos públicos para la celebración del certamen en la isla.

"La Compañía de Turismo no es parte de esas diferencias y no permitiremos que una controversia entre terceros se utilice para cuestionar, sin fundamento, la integridad de nuestros procesos o el manejo responsable de fondos públicos", aseveró en un comunicado la CTPR.

Asimismo, Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universo y uno de los ejecutivos a cargo de la organización del certamen en Puerto Rico, rechazó recientemente los señalamientos de Itsaragrisil y sostuvo públicamente que este no tiene relación ni autoridad sobre la organización.

FUENTE: Con información de EFE