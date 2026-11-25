Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.

CARACAS.- Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, conquistó al jurado y al público internacional al ubicarse entre las cinco finalistas del Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico, dejando el nombre del país en alto durante la histórica edición del 75.º aniversario del certamen.

La destacada participación de Clara es el resultado de una historia de convicción, evolución y amor profundo por sus raíces. Con una sólida formación en artes escénicas y una visión global, asumió con absoluta determinación el compromiso de representar a Venezuela, entregándose por completo a una preparación de alto rendimiento. Con disciplina, superó cada etapa de la competencia y demostró una evolución admirable que hoy honra el legado familiar junto a su madre, Andreína Goetz (Miss Venezuela 1990), consolidándose como una de las grandes protagonistas de la noche final.

Desde los estudios de Venevisión, previo a su partida hacia Puerto Rico, la soberana nacional ratificó que llegaba a la 75.ª edición del Miss Universo con el propósito firme de proyectar el talento, la empatía y la resiliencia de Venezuela ante el mundo, asumiendo este reto con total entrega y agradecimiento hacia la audiencia que acompañó su preparación. Hoy, tras una actuación impecable, esa promesa queda cumplida ante millones de espectadores.

Para la Organización Miss Venezuela, este regreso al cuadro de honor reafirma el posicionamiento internacional del país y confirma que la autenticidad, la preparación integral y el propósito son el verdadero motor del liderazgo femenino.

"Ver a Clara brillar entre las cinco mujeres más destacadas del universo nos llena de un orgullo indescriptible. Fuimos testigos de su evolución, de su firmeza ante cada reto y de una entrega absoluta desde el primer día que decidió asumir este compromiso. Agradezco profundamente a todo el equipo de profesionales de la Organización Miss Venezuela, cuya dedicación y respaldo fueron fundamentales en cada paso de su preparación. Clara no solo honra nuestra historia, sino que proyectó al mundo la fuerza, la inteligencia y el corazón de la mujer venezolana de hoy", destacó Nina Sicilia, Gerente General de la Organización Miss Venezuela.

Por su parte, Harry Levy, director artístico y creativo de la organización comentó: “el desempeño que nos regaló Clara es una prueba fiel del compromiso y autenticidad con el que ella asumió esta tarea y la preparación que desde la Organización Miss Venezuela junto al equipo multidisciplinario dedicamos a nuestras reinas para que sigan siendo modelo de la belleza con propósito. El mundo vio lo que Venezuela siempre supo: que Clara Vegas es una mujer extraordinaria, preparada, auténtica”

Tras su exitosa participación en la isla del encanto, Clara Vegas Goetz continuará su labor con propósito, enfocada en ser un puente de unión y visibilidad para las causas sociales que transforman realidades, demostrando que su impacto trasciende cualquier escenario.