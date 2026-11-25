MIAMI.- Puerto Rico se alzó con la corona de Miss Universo 2026 en una noche de grandes emociones, marcada por la elegancia. el talento y el despliegue escénico con glamour de las representantes de 116 países.

La candidata boricua, Jennifer Barreto, logró imponerse en la ronda final a las concursantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela Y República Dominicana, en lo que fuera el Top 5 más reñido de las últimas ediciones del certamen internacional de belleza.

Barreto, de 27 años, está casada y es madre de Penélope, de 7 años. La joven hizo historia en Miss Universo al convertirse en la primera madre que el certamen coronara desde que cambiaron sus reglas de inscripción en 2023, aceptando desde entonces a candidatas sin considerar edad, estado civil, talla o estatura.

La banda de primera finalista recayó en Melissa Núñez, Miss Rep. Dominicana. Clara Vegas Goet, Miss Venezuela, avanzó como segunda finalista; Miss Filipinas, Beatrice Millan-Windorski, resultó la tercera finalista y el cuarto puesto fue para Georgia Waddington, Miss Nueva Zelanda.

Celebrada el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la gala tuvo un significado especial para la isla que aspiraba a sumar su sexta corona universal. Con este resultado, Puerto Rico celebra una nueva victoria en la historia de los certámenes internacionales de belleza y una noche que quedará marcada por la emoción de de competir y ganar ante su propio público.

La competencia estuvo marcada por tres momentos: los desfiles en traje típico, traje de baño y traje de gala. Cada presentación en la pasarela permitió a las candidatas mostrar su preparación, personalidad y conexión con el escenario.

Además del triunfo de la Isla del Encanto, la presencia caribeña se sintió en esta edición 75 del certamen, también llamada edición diamante, con Miss Rep. Dominicana, Melissa Núñez, en el cuadro de finalistas. También fue emocionante para la diáspora cubana ver avanzar a Mía Dio hasta el Top 12.

Asimismo, fue determinante para el jurado escuchar a las candidatas mientras expresaban sus ideas en la ronda de preguntas y respuestas. Las cinco finalistas tuvieron que exponer sobre qué consideran sea lo que el mundo más necesita ahora de sus líderes.

Barreto expresó que el mundo necesita líderes capaces de dar el ejemplo, escuchar las necesidades de sus comunidades y adaptar sus estrategias para generar un impacto positivo y duradero en las próximas generaciones.

"Creo que el mundo necesita líderes competentes, especialmente en un entorno donde a menudo tendemos a juzgar y cuestionar. Está en manos de nuestros líderes defender sus posturas, además de marcar el rumbo y establecer los estándares. Como alguien que aspira a ejercer un liderazgo, espero poder generar un impacto generacional a largo plazo escuchando las necesidades de la comunidad. Cuando atendemos dichas necesidades y ajustamos nuestras estrategias —adoptando los comportamientos adecuados para responder a ellas—, es entonces cuando se produce un verdadero impacto. Gracias", contestó Barreto ante el jurado y el público del Coliseo que la respaldaba.

Barreto es trabajadora social y se ha desempeñado como especialista de prevención en el Departamento del Ejército de EEUU, en Texas. Entre las causas que defiende están la salud mental, la protección a los niños y la prevención de la violencia doméstica.

Conformaron el jurado de la edición 2026 de Miss Universo Joyce Giraud 1998; Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024; Signe Zeikate, exprimera dama de Costa Rica; Fadil Berisha, fotógrafo de moda y belleza; Tatiana Guiribitey, empresaria y filántropa de Miami; la modelo Águeda López, la diseñadora Vicki Vlahos, la empresaria María Yáñez y el empresario Tristan Schukraft.

El título de Miss Universo también conlleva una serie de beneficios y responsabilidades durante el año de reinado. Entre las principales ventajas está una remuneración económica que, según estimaciones no oficiales, podría alcanzar los 250.000 dólares anuales, además de una asignación mensual cercana a los 50.000 dólares. La ganadora también tendría a su disposición un apartamento en una zona exclusiva de Nueva York, con gastos de alimentación, limpieza y servicios cubiertos. A esto se suma el uso de la corona del certamen, que en 2026 lleva por nombre El Resplandor del Legado Eterno y está elaborada con 3.150 diamantes, así como viajes internacionales con transporte y alojamiento pagados para cumplir compromisos oficiales. Durante su reinado, además, cuenta con un equipo de estilistas, maquilladores y asesores de imagen y bienestar. También tendrá oportunidades de participar en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas patrocinadoras.

Conducida por Carlos Adyan y Jacky Bracamontes, la transmisión en español del certamen estuvo a cargo de Telemundo.

La próxima edición de Miss Universo se celebrará en Costa Rica. Aún no anuncian la fecha.