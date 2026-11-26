Miss Venezuela Clara Vegas en el escenario durante la 75a Competencia Final de Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

El diseñador venezolano Ángel Sánchez ofreció explicaciones sobre el traje que lució Clara Vegas durante la gala final de Miss Universo 2026. En una entrevista con la emisora Circuito Onda, declaró que a la representante venezolana “le quitaron la corona no por mi vestido”.

La noche del 24 de noviembre, la representante de Puerto Rico, país anfitrión, ganó la corona y dejó como segunda finalista a la Miss Venezuela 2025. Usuarios en redes aseguraron que la derrota se debió por la elección del vestido de gala.

“Mi intención fue hacer un vestido; claro, tuve muy poco tiempo, una decisión que nació a último momento y no hubo la oportunidad de hacer unas pruebas de medida, últimas pruebas”, comentó Sánchez.

“Yo no creo que ella haya perdido por el vestido, pero le quedaba grande. Pero aparte de ese problema, mi intención fue apoyar (…) Por más vestido feo que hubiera podido ser el mío, a ella le quitaron la corona, no por mi vestido”, aseveró.

Miss Venezuela da las gracias a Ángel Sánchez

Por su parte, Clara Vegas le envió un mensaje de agradecimiento a Sánchez por su trabajo. La modelo de 24 años también felicitó a la nueva reina universal, Jennifer Barreto, así como también aseguró que Venezuela "ganó más que la octava corona".

“Y, por supuesto, GRACIAS, Ángel Sánchez, por este vestido único. Jejejej no dejan de hablar de tu obra de arte. Iconic. Love you and grateful to have worn this incredible piece during the final night of Miss Universe. (Icónico. Te quiero y agradezco haber podido lucir esta pieza increíble durante la noche final de Miss Universo). Love you y que viva el talento venezolano. Something different for this diamond edition (Algo diferente para esta edición diamante)”, expresó en su cuenta personal.