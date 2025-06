My Chemical Romance anuncia gira por Sudamérica

Flyer de la gira por Sudamérica de My Chemical Romance.

MIAMI.- My Chemical Romance anunció que en 2026 se irá de gira por Sudamérica . La banda de rock estadounidense visitará Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil,y la agrupación sueca The Hives será la invitada especial del tour.

El anuncio del recorrido por la región latinoamericana fue hecho en Instagram, y acompañaron la publicación con la canción Helena, que pertenece al disco de 2004 Three Cheers for Sweet Revenge y que podría ser una pista del enfoque que tendrá la gira.

"Three Cheers for Sweet Revenge, el álbum que marcó el gran éxito de la banda en 2004, acaba de regresar al No. 1 de los charts Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums y Top Alternative Albums con fecha del 21 de junio", informó la revista Billboard.

Actualmente, la banda emo se prepara para una gira de 10 fechas en Norteamérica que se basa en el álbum de 2006 The Black Parade. El disco fue relanzado en 2016 con motivo del décimo aniversario.

El tour inicia el 11 de julio en Seattle y finalizará el 13 de septiembre en Tampa, Florida.

Fechas

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas en las que la banda dirá presente en Sudamérica.

22 de enero — Bogotá, Colombia — Vive Claro

25 de enero — Lima, Perú — Estadio National

29 de enero — Santiago, Chile — Estadio Bicentenario

1 de febrero — Buenos Aires, Argentina — Estadio Huracán

5 de febrero — São Paulo, Brasil — Allianz Parque