Bad Bunny pide a fanáticos bajar las expectativas sobre la gira "Debí tirar más fotos"

Sin embargo, ante la gran expectativa de cómo será este espectáculo y si hará un repaso por todos sus éxitos musicales, el propio boricua hizo una petición a sus fanáticos: no idealizar el show.

“Primero que nada, no soy Taylor Swift. Quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: no va a estar organizado de esa manera. Sigue siendo mucho una gira de Debí, con algunas canciones más viejas incluidas", comentó el intérprete en una entrevista que concedió a la revista Variety.

Con estas palabras, los seguidores del Conejo Malo da luces de lo que pueden esperar sobre este espectáculo.

Gira

Live Nation es la encargada de la producción de esta gira, que tras su paso por Dominicana, arribará a Costa Rica y posteriormente cerrará el 2025 en México.

El puertorriqueño reanudará el tour en enero en Colombia, y desde ahí visitará otros países de Latinoamérica.

Aunque no ha comenzado, se prevé que Benito rompa récords pues generó cientos de millones de dólares durante la venta de 2,6 millones de boletos, según informó Live Nation a la revista Billboard.

Además, Bad Bunny hará historia al ser el primer artista latino en presentarse en estadios en siete de los países que visitará.

Actualmente, se prepara para dar inicio a la residencia de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Puerto Rico. Se espera que este espectáculo atraiga a unos 250.000 visitantes a la isla en el verano.