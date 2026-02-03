martes 3  de  febrero 2026
"The Kelly Clarkson Show" llega a su final luego de siete temporadas al aire

La cantante explicó que la decisión le permitirá dar prioridad a sus hijos luego del fallecimiento de su exmarido el agosto pasado

Kelly Clarkson se presenta durante la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, transmitida por Disney+ en el Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio.

Kelly Clarkson se presenta durante la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, transmitida por Disney+ en el Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio.

AFP/ Dia Dipasupil/ Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante y presentadora estadounidense Kelly Clarkson anunció que la actual temporada de su programa de entrevistas y variedades, The Kelly Clarkson Show, será la última al aire, explicando los motivos de la decisión en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Hemos vivido muchísimos momentos y programas increíbles a lo largo de estas siete temporadas. Siempre estaré agradecida y honrada de haber trabajado junto a la mejor banda y equipo que se pueda desear, con todos los talentos y personas inspiradoras que han compartido su tiempo y sus vidas con nosotros, con todos los fans que han apoyado nuestro programa y con NBC por ser siempre un socio tan solidario e increíble”, destacó.

Clarkson continuó explicando que esta decisión le permitirá dar prioridad a sus hijos.

Embed

El final de The Kelly Clarkson Show llega meses después del fallecimiento del exmarido de la presentadora y cantante, el mánager de talentos Brandon Blackstock, en agosto, a causa de cáncer.

Clarkson tiene dos hijos con su difunto exmarido: River Rose, de 11 años, y Remington Alexander, de 9.

El programa continuará transmitiéndose hasta el otoño de 2026 y contará con varios presentadores invitados especiales. Clarkson añadió que no es una despedida definitiva, y confirmó que tiene planes de seguir publicando música y apareciendo como juez en The Voice.

Éxito

The Kelly Clarkson Show, que se estrenó en 2019, alcanzó gran éxito gracias a su segmento Kellyoke, en el que la ganadora de la primera temporada de American Idol interpreta versiones de canciones populares.

Este segmento único del programa de entrevistas diurno se ha convertido en un referente cultural, y los fans suelen referirse a la capacidad vocal de Clarkson para realizar una canción como el "Efecto Kelly Clarkson".

El show ha ganado 24 premios Emmy diurnos, incluyendo cuatro premios consecutivos a Mejor Programa de Entrevistas Diurno y cuatro premios consecutivos a Mejor Presentadora de Programa de Entrevistas.

También obtuvo importantes victorias en los People’s Choice Awards, Gracie Awards, Webby Awards y los Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards, además de numerosas nominaciones en los Critics’ Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, GLAAD Media Awards y los Writers Guild of America Awards a lo largo de sus siete años de emisión.

