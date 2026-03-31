martes 31  de  marzo 2026
GESTIÓN MIGRATORIA

María Elvira Salazar pide reactivar ciudadanía para cubanos y venezolanos

La congresista por Florida solicita al secretario de Seguridad Nacional retomar los procesos de naturalización paralizados, mantener controles de seguridad y reactivar ceremonias en Miami, donde la pausa afecta a decenas de miles de inmigrantes legales

La solicitud de la congresista María Elvira Salazar fue dirigida directamente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La solicitud de la congresista María Elvira Salazar fue dirigida directamente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

COLLAGE DIARIO LAS AMÉRICAS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La congresista María Elvira Salazar solicitó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reanudar de forma inmediata el procesamiento de solicitudes de ciudadanía para cubanos y venezolanos, al considerar que la suspensión vigente está afectando a decenas de miles de inmigrantes que ya cumplen con los requisitos legales para naturalizarse.

En una carta fechada el 27 de marzo de 2026 y dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la representante republicana por el distrito 27 de Florida planteó que la paralización de estos trámites ocurre en un momento crítico y debe revertirse como una de las primeras acciones de la nueva gestión.

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“Le solicito que retome el procesamiento de beneficios migratorios y naturalización para cubanos y venezolanos”, expresó Salazar en el documento, en el que subraya que muchos de estos migrantes “huyeron de la persecución y la violencia” y ya han sido “rigurosamente evaluados” por las autoridades.

La legisladora sostiene que la medida no implica relajar los controles, sino compatibilizar la seguridad con la continuidad administrativa. “Podemos intensificar estas revisiones sin detener el proceso de naturalización”, señala, al referirse a los mecanismos de verificación destinados a impedir la entrada de personas con antecedentes penales.

En ese sentido, enfatiza que los afectados por la pausa no son solicitantes irregulares, sino inmigrantes legales que ya residen en Estados Unidos, cuentan con estatus de residente permanente y califican para convertirse en ciudadanos.

Uno de los puntos centrales del planteamiento apunta al impacto en el sur de Florida, particularmente en Miami, donde tradicionalmente se celebran cientos de ceremonias de naturalización cada año. Según Salazar, la interrupción del procesamiento ha detenido por completo estos actos, considerados un símbolo de integración cívica.

“Esto ha impedido que decenas de miles de cubanos y venezolanos (…) puedan convertirse en ciudadanos estadounidenses”, advierte la congresista, quien recalca además el interés de estos grupos en participar activamente en el sistema político del país.

El planteamiento también incorpora un componente simbólico vinculado al calendario nacional. Salazar destaca que la reanudación de las naturalizaciones cobraría especial relevancia de cara al 4 de julio de 2026, cuando EEUU celebrará su 250 aniversario, al considerarlo una oportunidad para incorporar nuevos ciudadanos en una fecha histórica.

La comunicación concluye con una invitación formal al secretario Mullin para visitar Miami y abordar de primera mano la dimensión del tema en una de las comunidades más impactadas por la suspensión de los procesos.

El pedido se inserta en un contexto de revisión de políticas migratorias dentro del DHS, donde decisiones administrativas recientes han generado incertidumbre en miles de casos en trámite, particularmente entre comunidades latinoamericanas con fuerte presencia en Florida.

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