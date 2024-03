"Thelma", de Josh Margolin, abre el Festival de Cine de Miami

Con estrenos mundiales, nacionales y en la región, la edición 2024 del festival trae más de 165 producciones cinematográficas, entre ellas documentales y cortometrajes de diferentes géneros que representan más de 31 países.

Inspirada en hechos reales y protagonizada por June Squibb, de 94 años, quien estuvo nominada al Óscar como mejor actriz de reparto, Thelma narra, valiéndose de la comedia de acción, cómo una anciana embarca en una búsqueda para recuperar 10.000 dólares tras ser víctima de una estafa.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director de cine Josh Margolin sobre el filme Thelma, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance y estrenará en Florida en el Miami Film Festival.

Margolin contó que su abuela, Thelma Post, vivió una experiencia similar a la del personaje y quiso llevar esa vivencia a la gran pantalla como un homenaje, pero también con la intención de prevenir que los ancianos caigan en ese tipo de trampas.

A diferencia de lo que expone la trama de la película, la familia del cineasta sí logró impedir que su abuela fuera estafada.

“La película está inspirada en algo que le sucedió a mi abuela. Ella recibió una de esas llamadas en las que los estafadores se hacen pasar por un familiar, le dijeron que era el nieto y le pidieron una cantidad de dinero para una fianza. Por suerte pudimos intervenir a tiempo (en la vida real) antes de que mandara el dinero. Y eso me puso a pensar y de ahí surgió la idea de hacer este filme que es una especie de lo-fi action como una manera de explorar su independencia”, dijo.

“Y quisiera que ayude a concientizar, porque es algo que pasa mucho y es horrible. En la película usamos el guion textual de esas llamadas para que los ancianos estén alertos”, añadió.

Margolin asegura que el espíritu incansable y el carácter alegre y entusiasta de su abuela ha sido lo que ha mantenido viva y activa a su edad, luego de enfrentar problemas de salud y la pérdida de su esposo.

“Ella no puede estar quieta, está por todas partes, con 103 años, que a esa edad el deseo de hacer algo puede llevar a una caída. Pero sí creo que ella tiene ese espíritu al igual que el personaje, que fue mucho de lo que me inspiró. Esa parte fuerte de su personalidad es lo que le da brillo al personaje”, reveló.

Sobre cómo su abuela recibió este homenaje y el hecho de que un pasaje de su vida haya sido llevado al cine, comentó:

“Hacer esta película ha sido encantador, porque ella aún vive y pudo verla. La ha visto algunas veces. La primera vez la vio sin la mezcla del sonido, no pudo escucharla muy bien and quiso volverla a ver. Después la vio ya terminada y se emocionó. Ella aún no se lo cree, porque no imaginó que hicieran una película sobre ella. Yo estoy feliz de que pudo ver y de que la pueda recibir como un homenaje. Hay una parte que no podía creer y la asustó, que es cuando June dice: ‘soy Thelma Post’. No creía que hubiera usado su nombre, le pareció raro. Pero le gustó mucho”, contó.

El esposo de Thelma y abuelo de Josh, Ted Post, era director, así que el mundo del séptimo arte es muy cercano a la familia.

“Mi abuelo era director. Él dirigió televisión en los años 50 y 60. Entonces ella envejeció al lado de alguien que estaba en esta industria y ya estaba familiarizada con los altibajos y las luchas. Él tuvo una carrera larga e interesante y siempre me apoyó mucho. Hizo televisión por muchos años y también hizo bastantes películas. Ya al final no trabajaba mucho. Hizo la película Go Tell the Spartans (1978), con Burt Lancaster, que fue el logro que más lo enorgulleció. Una vez lo vi en acción, fue algo breve, porque mucho de su trabajo fue antes de yo naciera. He sido muy dichoso de contar con el apoyo de mi familia, porque este es un campo arriesgado”.

Asimismo, el cineasta nacido en Los Ángeles recordó por qué hace películas y cómo el cine le ha servido para conocerse a sí mismo.

“Me han gustado las películas desde temprana edad, porque me ayudaban a entender mis sentimiento y miedos. Creo que siempre me han seducido porque nos ayudan a identificar nuestras luchas o nos inspiran a confrontarlas”, dijo.

“Creo que es importante perseguir aquello que nos apasiona y que sabemos que podemos hacerlo como nadie. Hacer cosas que otros quieren que hagamos es una receta que nos lleva a perdernos a nosotros mismos. Y creo que debemos aferrarnos a lo que realmente nos emociona. Hacer películas es un proceso encantador y difícil, que toma tiempo y dedicación. Y es algo que debes amar lo suficiente como para verlo realizado de principio a fin”.

La proyección de Thelma el 5 de abril se realizará en el Arsht Center a las 7 pm, como parte de las presentaciones especiales de producciones que no compiten en el festival, que cerrará el telón con la película Ezra, de Tony Goldwyn, con las actuaciones de Robert de Niro y Whoopie Goldberg.

La película que clausurará el certamen cinematográfico será proyectada el sábado 13 de abril, a las 7 pm, en el Arsht Center, antes de la premiación.

Para más información sobre la programación, visite miamifilmfestival.com.