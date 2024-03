Academia Venezolana de Cine entrega Premios Soto

Principales ganadores de los Premios Soto 2024

Jezabel (2022) y Simón fueron los ganadores de la noche, con 13 y 12 galardones, respectivamente, incluyendo Mejor película.

Yo y las bestias (2023), de Nico Manzano, se alzó con cuatro premios, incluyendo Mejor ópera prima.

La torta (2022) y La plaza (2023) ganaron la categoría de Mejor cortometraje.

Free color, documental de Alberto Arvelo levantó dos galardones: Mejor música original y Mejor documental.

Daniela Alvarado, recibió su primer Premio Soto como Mejor actriz principal gracias al trabajo realizado en el drama One Way (2022).

Greisy Mena, ganó en la categoría Mejor actriz principal por La Sombra del Sol (2023).

"Estamos en uno de los mejores momentos del cine venezolano"

Tras llevarse a cabo la V edición de los Premios de la Academia Venezolana de Cine, Greisy Mena conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS para hablar sobre el galardón que recibió.

"Para mí ha sido un verdadero honor recibir el reconocimiento de Mejor actriz 2023 por la película La sombra del sol, una película tan hermosa de Miguel Ángel Ferrer, con un personaje tan desafiante como Yolanda. La verdad es que nunca me lo esperé, no me lo imaginaba porque Daniela Alvarado es una increíble actriz, es -además- una persona que todo lo que hace lo hace tan bien... pero me cayó de sorpresa, no lo podía creer, lo agradezco enormemente", dijo la actriz y comunicadora social.

"Estoy contenta, sobre todo, porque se den estos espacios para unirnos como la gran familia del cine venezolano, para celebrar el éxito del otro, de nuestros hermanos, de nosotros mismos, de abrir este espacio para visibilizar el trabajo tan maravilloso que se está haciendo a través del cine venezolano con producciones de calidad", agregó la intérprete de 32 años.

Para Mena, estos premios son oportunos para celebrar los logros que ha alcanzado la industria cinematográfica dentro y fuera de su país.

"Creo que estamos en uno de los mejores momentos del cine venezolano, donde hemos visto películas y producciones de calidad; además con historias que han conectado tanto con el público y con la audiencia no solo nacional sino internacional. En el caso de La sombra del sol, ha tenido una presencia importante en festivales, ha ganado reconocimientos internacionales y tiene una agenda de festivales todavía por recorrer, los más inmediatos son el de Miami y Panamá -por ejemplo-, pero vienen muchos más", expresó la actriz de cine, teatro y televisión.

"El cine venezolano siempre ha tenido presencia importante en los festivales más destacados del mundo, pero digamos que esto es necesario, es vital, para nuestra industria: el visibilizarnos, apoyarnos mutuamente, en unirnos y trabajar como una familia en pro a toda nuestra industria cinematográfica; así que estoy muy agradecida de formar parte de este momento histórico del cine", enfatizó Greisy Mena.

Lista completa de ganadores de las películas de 2022

Mejor Cortometraje.

La torta, de Carlos A. Novella

Mejor Vestuario.

Lena Flores por Jezabel

Mejor Maquillaje y Peluquería.

Lumer Moctezuma y Leonardo Blanco por Jezabel

Mejores Efectos Visuales.

Flavio Pedota por Jezabel

Mejor Sonido.

Marco Salaverría por Jezabel

Mejor Música Original.

Nascuy Linares por Free color

Mejor Montaje

Clementina Mantellini y Hernán Jabes por Jezabel

Mejor Dirección de Arte.

Alfredo Correia por Jezabel

Mejor Dirección de Fotografía.

Gerard Uzcátegui por Jezabel

Mejor Guión.

Hernán Jabes y Eduardo Sánchez Rugeles por Jezabel

Mejor Actriz de Reparto.

Shakti Maal por Jezabel

Mejor Actor de Reparto.

Erich Wildpret por Jezabel

Mejor Actriz/Actor Revelación.

Ruper Vásquez por Especial

Mejor Actriz Principal.

Daniela Alvarado por One Way

Mejor Actor Principal.

Gabriel Agüero por Jezabel

Mejor Dirección.

Hernán Jabes por Jezabel

Mejor Documental.

Free color, de Alberto Arvelo

Mejor Ópera Prima.

Un país llamado el pez que fuma, de Alejandro Picó

Mejor Película de Ficción.

Jezabel, Productores: Hernán Jabes, Adrián Geyer, Rubén Sierra

Lista completa de ganadores de las películas de 2023

Mejor Cortometraje.

La plaza de Andrés Agustí

Mejor Vestuario.

Lucía Dao, por Yo y las bestias

Mejor Maquillaje y Peluquería.

Carla Barrios, por Simón

Mejor Efectos Visuales

Vanessa Varillas-, por Simón

Mejor Sonido.

Jesús Fuentes - Erik Aldrey, por Yo y las bestias

Mejor Música Original.

Nico Manzano- Yo y las bestias

Mejor Montaje.

Diego Vicentini, por Simón

Mejor Dirección de Arte.

Panchi Sanfuentes, por Simón

Mejor Dirección de Fotografía.

Horacio Martínez, SIMÓN

Mejor Guión.

Diego Vicentini, por Simón

Mejor Actriz de Reparto.

Arianne Girón, por Simón

Mejor Actor de Reparto.

Roberto Jaramillo, por Simón

Mejor Actriz/Actor Revelación.

Roberto Jaramillo, por Simón

Mejor Actriz Principal.

Greisy Mena, La sombra del sol

Mejor Actor Principal.

Christian McGaffney, por Simón

Mejor Dirección.

Diego Vicentini, por Simón

Mejor Documental.

Siudy entre mundos-50 funciones de un sueño americano, de Pablo Croce

Mejor Ópera Prima.

Yo y las bestias, de Nico Manzano

Mejor Película de Ficción.

Simón, Productores: Jorge Antonio González, Marcel Rasquin, Diego Vicentini.