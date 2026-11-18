MIAMI.- El violín, la jarana huasteca y la quinta huapanguera han acompañado a Trío Aurora Hidalguense desde los escenarios de México hasta sus giras por Estados Unidos. Ahora, los tres músicos buscan documentar cómo se tocan estos instrumentos, qué función cumple cada uno en el huapango y cómo se han transmitido esos conocimientos de generación en generación en la Sierra y la Huasteca de Hidalgo.

La agrupación presentó esta propuesta durante sus encuentros con profesionales de la industria musical en Las Vegas, en el marco de la semana de la 27.ª edición de los Latin Grammy. La visita, organizada junto a su representante, BS Entertainment, incluyó reuniones para dar a conocer su repertorio y establecer contactos que contribuyan al desarrollo de la iniciativa.

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Entre sus próximos objetivos figura presentar el proyecto ante la Fundación Cultural Latin Grammy y explorar posibles vías de colaboración.

El interés del trío por la enseñanza nace de su experiencia en los escenarios. Quienes escuchan un huapango pueden distinguir la melodía del violín y el acompañamiento de las cuerdas, pero aprender a interpretarlos en conjunto requiere comprender cómo se complementan entre sí.

El proyecto busca recopilar esas técnicas y acercarlas a niños y jóvenes, junto con la historia de los ritmos tradicionales interpretados en las comunidades de la región.

La iniciativa surge en un contexto en el que la inteligencia artificial puede reproducir timbres y generar melodías en cuestión de segundos. Frente a estos avances tecnológicos, el trío propone registrar el conocimiento de quienes aprendieron a tocar dentro de esta tradición y pueden transmitirla.

Para los músicos, documentar los ritmos y las técnicas de interpretación permitiría que ese material también estuviera al alcance de las comunidades y las instituciones educativas interesadas en preservar el patrimonio musical de Hidalgo.

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Reconocimiento y proyección internacional

En 2026, el Congreso del Estado de Hidalgo otorgó a la agrupación la distinción «La Mina del Tiempo» por su contribución a la preservación, la innovación y la difusión internacional de la música de la Sierra y la Huasteca.

Según la agrupación, es el primer trío huasteco en recibir este reconocimiento. Para sus integrantes, la distinción permitió dar mayor visibilidad al repertorio que han llevado a escenarios en México, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.

Por su parte, la gira Sierra Huasteca USA, desarrollada con la participación de BS Entertainment y Organización Pueblos Unidos, anunció una segunda etapa de 14 presentaciones.

El itinerario incluye Nueva York, California, Texas, Florida, Georgia, Tennessee y las Carolinas. Estas presentaciones amplían el alcance de un repertorio que conecta tanto con quienes crecieron escuchando huapangos como con quienes descubren por primera vez el sonido de un trío huasteco en vivo.

Berna Simón, al frente de BS Entertainment, acompañó a la agrupación en sus encuentros con representantes de la industria musical en Las Vegas.

El siguiente paso será presentar su iniciativa de manera independiente ante la Fundación Cultural Latin Grammy y buscar el respaldo de organizaciones e instituciones educativas que contribuyan a su implementación.

Para Trío Aurora Hidalguense, el futuro del huapango también depende de lo que sucede después de cada concierto. El interés que despierta una presentación puede convertirse en la primera lección de un joven músico.

Esa es la apuesta de la agrupación: que quienes hoy se acercan a escuchar un violín, una jarana o una quinta huapanguera tengan mañana la oportunidad de aprender a tocarlos y, con el tiempo, transmitir ese conocimiento a nuevas generaciones.