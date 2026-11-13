Cimarrones del Joropo: el talento venezolano que mantiene viva la música llanera en Miami

MIAMI.- El arpa, el cuatro y las maracas evocaron, en Miami, los paisajes y las tradiciones de los llanos venezolanos. El pasado 18 de octubre, durante el evento "Atardecer Llanero", parte de la agrupación Cimarrones del Joropo acompañó a Reynaldo Armas en su gira por los Estados Unidos.

La presentación, que contó además con la participación del cuatrista Jorge Glem, integrante de C4 Trío y ganador del Latin Grammy, puso de manifiesto la vigencia de un género que continúa encontrando espacios de difusión más allá de Venezuela y Colombia.

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"Mantengo a Simón Díaz como poderosa arma llanera para el entendimiento y a falta de celulares en el más allá le escribo a Rafael "Pollo" Brito".

El joropo es una de las expresiones culturales más importantes de Venezuela y también de Colombia. Su riqueza instrumental, sus ritmos y sus composiciones representan una tradición que refleja la vida del llano, sus paisajes y costumbres. Esta música ha acompañado durante generaciones las celebraciones y la vida cotidiana de numerosas comunidades.

Para los venezolanos que han emigrado, estos sonidos también son un vínculo emocional con el país de origen. Sobre todo en una ciudad como Miami, marcada por la diversidad de su población latinoamericana, donde la presencia de agrupaciones dedicadas al folclor contribuye a conservar esas manifestaciones culturales.

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De los llanos venezolanos a Miami

Establecidos en Estados Unidos, los integrantes de Cimarrones del Joropo acumulan trayectorias que superan las tres décadas entre Venezuela y Estados Unidos. El ensamble está integrado por Tony Alvarado en el arpa, Daniel Requena en el cuatro, Ernesto Laya, conocido como «Layita», y su hijo Gabriel Laya en las maracas, y Wuilmer Lacruz en el bajo. Su productor ejecutivo es Javier Rivera.

Cimarrones del Joropo reúne a intérpretes que han acompañado a grandes exponentes del género, entre ellos Reynaldo Armas, Jorge Guerrero, Miguelito Díaz, Fernando Tovar, Rummy Olivo, Ignacio Rondón, Teo Galíndez y Luis Silva. Sus integrantes también han compartido escenarios y grabaciones con reconocidos músicos colombianos como Cholo Valderrama, Jhon Onofre, Carlos Rico y Walter Silva.

Uno de los pilares de la agrupación es el arpista Tony Alvarado. Su carrera comenzó en los festivales escolares de música llanera y en 1992 fundó Nueva Generación, agrupación con la que recorrió escenarios de Venezuela y el extranjero por más de dos décadas. Su trayectoria incluye reconocimientos como la Orquídea de Oro, el Mara de Oro y el Peñaranda de Oro.

En 2024 recibió el Tacarigua de Oro Internacional como Embajador Mundial del Arpa del Año. Su trabajo también ha llegado a producciones televisivas como El Comandante y El General Naranjo, en las que grabó junto a artistas como Fonseca y Alejandro Sanz. Licenciado en Educación con mención en Desarrollo Cultural, Alvarado fue profesor de la Cátedra de Arpa Llanera del Sistema de Orquestas en Carabobo y actualmente continúa enseñando música en Miami.

El cuatro está a cargo de Daniel Requena, ganador de La Siembra del Cuatro, uno de los concursos más prestigiosos de Venezuela dedicados a este instrumento. Su carrera incluye reconocimientos en el Torneo Internacional del Joropo de Villavicencio, Colombia, donde obtuvo el primer lugar en composición de obra inédita para cuatro llanero en 2018 y fue distinguido como mejor cuatrista en 2019.

En 2025 participó como músico suplente de C4 Trío en presentaciones internacionales, entre ellas el Festival Joropo al Parque de Bogotá y la gira del vigésimo aniversario de la agrupación, con actuaciones en Madrid y Montreal. Requena también es fundador de Guasak4, proyecto que explora la fusión del cuatro venezolano con géneros y sonoridades de distintas regiones del mundo.

En las maracas destaca Ernesto Laya, «Layita», considerado una de las figuras más influyentes de este instrumento en la música venezolana. Durante dos décadas, integró el Ensamble Gurrufío, agrupación emblemática de la música instrumental venezolana. En 2008 recibió un reconocimiento de la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores de Fonogramas (AVINPRO) por su participación en más de 4.000 grabaciones. Ha colaborado con artistas como Simón Díaz, Gilberto Santa Rosa, Franco De Vita, Guaco y Aterciopelados.

En agosto de 2026 participó en el Hollywood Bowl de Los Ángeles durante A Concert for Venezuela, concierto benéfico dirigido por Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, donde integró el segmento dedicado a la música llanera con Jorge Glem y Eduardo Betancourt.

Ernesto comparte las maracas con su hijo Gabriel Laya, quien aprendió a tocar el instrumento desde la infancia gracias a la enseñanza de su padre. De hecho, Gabriel fue el primer maraquero oficial de la agrupación y ha participado en presentaciones junto a C4 Trío y la Orquesta Sinfónica de Miami.

Completa la formación Wuilmer Lacruz, bajista, productor musical e ingeniero de sonido. Ganador del Festival Silbón de Oro en 2008, ha desarrollado una carrera que combina la música folclórica con el jazz, la fusión y la producción discográfica.

Su trabajo como ingeniero de grabación y mezcla le ha valido dos nominaciones al Latin Grammy, en 2022 y 2024. También es parte de la agrupación Impromptu Trio, con la que se presentó en enero de 2026 en el NAMM Show de Anaheim, California.

Preservar la memoria

Cimarrones del Joropo explora distintos formatos de presentación, desde conciertos completos hasta demostraciones interactivas de instrumentos, una modalidad que facilita el acercamiento a públicos internacionales y estudiantiles. El ensamble desarrolla una línea educativa mediante clases magistrales dirigidas a niños y jóvenes de la Florida, para acercar a las nuevas generaciones a los instrumentos y ritmos tradicionales.

La agrupación lanzó en 2026 su primer sencillo, Revienta El Joropo (feat. Vito Di Frisco).

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