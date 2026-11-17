Jesús López asiste al evento Billboard Power List 2020 en NeueHouse Hollywood el 23 de enero de 2020 en Los Ángeles, California.

NUEVA YORK.- El ejecutivo español Jesús López, que durante casi tres décadas ha dirigido el negocio de Universal Music en Latinoamérica y la Península Ibérica, dejará sus cargos de presidente y consejero delegado para convertirse en presidente emérito de Global Talent Services (GTS), la empresa de gestión y servicios artísticos de Universal Music Group (UMG) que él fundó en 2007, informó este lunes la compañía.

López (1955, Galicia), considerado uno de los líderes más importantes en la historia de la música latina, ha estado trabajando con Lucian Grainge, presidente y director ejecutivo de UMG, para establecer un plan de sucesión, que se anunciará próximamente, recogen medios locales.

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"Al comenzar esta nueva etapa en UMG, me siento increíblemente orgulloso de lo que hemos construido juntos: una compañía que cree en los artistas desde el principio, los apoya y ayuda a que su música llegue más lejos de lo que nadie imaginó", señaló López.

Afirmó que desde su nueva posición, continuará cultivando la "pasión que ha guiado" toda su trayectoria profesional y ayudará "a los artistas a alcanzar su máximo potencial".

Además de su trabajo con Global Talent Services (GTS), que preside Narciso Rebollo (Cataluña, España) y con oficinas en ocho países, López continuará su trabajo con Art House, un espacio de formación artística, de creación musical y producción en Florida, fundado por el productor y compositor colombiano Julio Reyes Copello.

"Icono de la industria"

La colaboración de UMG con Art House Academy combina educación, mentoría y desarrollo artístico, contribuyendo a impulsar talentos como los de Joaquina y Ela Taubert, ganadoras consecutivas del premio Latin Grammy a Mejor Artista Revelación, destaca la revista Variety.

"Jesús es un ícono de la industria que ha contribuido a cambiar el rumbo de la música latina a nivel mundial. A lo largo de la evolución de nuestra industria, ha sido un defensor incansable de la comunidad creativa, formando un equipo que ha impulsado las carreras de innumerables superestrellas", indicó Grainge.

Destacó que a lo largo de la evolución de la industria de la música, López ha sido un defensor incansable de la comunidad creativa, formando un equipo que ha impulsado las carreras de innumerables superestrellas.

López, con una trayectoria de cinco décadas en la música que comenzó en su natal España, ha trabajado por décadas con artistas de diversos géneros musicales, entre ellos Mecano, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, J Balvin, Juanes, Karol G, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Don Omar, Aitana, entre otras estrellas.

UMG destacó además que el nuevo equipo directivo en Latinoamérica se beneficiará de la vasta experiencia, las relaciones y visión de López sobre el negocio, "incluyendo la manera de aprovechar el impulso global de la música latina".

En abril de 2024 López recibió la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, que le entregaron los reyes de España y en noviembre de ese año nombrado académico honorario por la Academia Española de la Música.

FUENTE: Con información de EFE