Alcaraz inicia preparación a Wimbledon "descansado" y "con energía"

"No importa el lugar al que vaya, lo que importa es poder descansar física y mentalmente. Noto que ahora vuelvo con más energía", añadió en declaraciones recogidas en la web de la ATP, antes de enfrentarse en la primera ronda de Queen's a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina.

El español protagonizó el pasado domingo una de las finales más épicas de la historia de los Grand Slam, doblegando al N.1 mundial Jannik Sinner tras 5 horas y 29 minutos y después de haber tenido que salvar tres bolas de partido.

"A veces, todavía lo veo y no puedo creer que lograse remontar. Es difícil asimilar que estuve en esta posición y gané Roland Garros. Todavía veo los videos y a veces sigo en estado de shock", recordó sobre ese partido.

Jugar y vivir

Fiel a su estilo de combinar el tenis con una vida propia de un joven, el N.2 del mundo festejó su título con amigos en la isla española de Ibiza.

"Este año me lo he tomado con más tranquilidad. Han sido tres días de descanso, pero solo he salido por la noche uno de ellos. Los otros dos, a medianoche estaba en la cama. Es porque me hago mayor y el cuerpo ya no me da", bromeó el murciano

"Ha sido muy divertido y suficiente. He descansado en todos los sentidos", señaló Alcaraz.

El torneo sobre hierba de Queen's (ATP 500) sirve como preparación al Grand Slam londinense de Wimbledon (30 de junio al 13 de julio), que Alcaraz tendrá que defender tras haber ganado las dos últimas ediciones.

FUENTE: AFP