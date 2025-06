El Caribe bajo la lupa por cuadrangular premundialista en CONCACAF

El sorteo de las cuadrangulares finales en la Concacaf en busca de tres boletos directos al Mundial no dejó sorpresas aunque sí una polémica alineación de equipos caribeños en el Grupo B , en donde Jamaica, Trinidad y Tobago , Curazao y Bermuda tendrán, como mínimo, un equipo en el Mundial.

Y es que no es para menos, sin entrar en teorías conspirativas queda claro que Jamaica no debería tener problema para avanzar al Mundial como primer lugar, sin embargo, también de esas tres llaves habrá dos boletos más para un Play In internacional que tendrá lugar a principios del próximo año para definir a los últimos calificados al Mundial.

En ese sentido, se teme que con esta llave se consuma prácticamente un boleto y medio en esta lucha, con Jamaica como candidato al boleto directo y Trinidad y Tobago apuntando a la repesca final de FIFA.

Y es que los trinitenses han sido señalados en el pasado de pactar con México bajo la era de Jack Warner una victoria que dejó a los trinitenses en la repesca ante Bahrein en donde consiguió su única calificación mundialista, esto a costa de una Guatemala que había hecho lo propio en la última fecha venciendo 3-1 a Costa Rica.

Aunque todas las selecciones arrancan de cero, por cuestión de calendario, luego de la tercera jornada ya empezarían a visualizarse los resultados que deberían obtener los equipos que buscan un puesto en el repechaje.

Además, el tema pasa de lo deportivo a los político, ya que de las 41 selecciones que componen la Concacaf, unas 31 provienen del Caribe y estas se convierten en votos directos para elecciones dirigenciales en Concacaf y FIFA.

Es decir, bajo el sistema democrático de FIFA el voto de Curazao tiene el mismo valor que el de Brasil o Francia en una elección. Esto apenas empieza pero será el fútbol el que dicte sentencia sobre si hubo manipulación o no.