LeBron James cree que los Lakers de Los Ángeles no pueden permitirse fallar más

LeBron James sabe que Los Ángeles Lakers no pueden darse el lujo de cometer errores con el estado actual de su plantilla.

"Así es como está construido nuestro equipo", dijo James el domingo después de la derrota por 116-102 ante Los Angeles Clippers. "No tenemos margen de error, ni mucho menos".

James agregó: "No tenemos otra opción. Quiero decir... así es como está construido nuestro equipo. Y tenemos que jugar un baloncesto casi perfecto".

El entrenador en jefe de los Lakers, JJ Redick, se hizo eco de los comentarios de James y enfatizó la importancia de los fundamentos para compensar las fallas del equipo.

Picsart_24-10-31_16-00-33-494.jpg LeBron James, alero de los Lakers de Los Ángeles, realiza una clavada en el partido ante los Cavaliers de Cleveland, el miércoles 30 de octubre de 2024 AP/Sue Ogrocki

"No tenemos un gran margen de error. Tampoco podemos crear ese margen orgánicamente", dijo Redick. "Hay que hacer hincapié a diario en tocar la pintura, jugar con la mentalidad de pintura a gran escala, hacer el pase extra. No tenemos a un jugador en nuestro equipo que necesariamente siempre atraiga a dos jugadores hacia el balón. No tenemos a un jugador en nuestro equipo que pueda superar a su oponente en el uno contra uno y llegar a la pintura y abrir el balón al perímetro.

"Es algo que no es propio de nuestro equipo. Tenemos que hacerlo a través de la conectividad y la ejecución. Y cuando lo hacemos, somos realmente buenos".

Dos de las mayores debilidades de los Lakers quedaron en evidencia contra sus rivales de la ciudad, ya que lanzaron solo 9 de 27 desde la profundidad y fueron superados en la pintura por Ivica Zubac.

La segunda defensa mejor clasificada de Ty Lue acumuló 12 robos contra los Lakers y anotó 21 puntos gracias a pérdidas de balón.

Los Clippers llegaron a tener una ventaja de 26 puntos. Los Lakers redujeron la diferencia a 11 puntos cuando quedaban 8:04 minutos, pero no pudieron acercarse más.

Los Lakers han perdido cuatro de sus últimos seis juegos y ocupan el sexto lugar en el Oeste con un récord de 22-18.