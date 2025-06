Llaman a mantener oración por la paz entre Israel e Irán y que prevalezca el diálogo

Además, se clama para que cada familia, cada niño y cada soldado reciba los cuidados de Jesucristo: "Confiamos este momento en tus manos y declaramos, que la paz prevalezca y que la dignidad humana sea restaurada. Amén".

El papa León XIV, luego del rezo mariano del Ángelus el domingo 22 de junio, hizo un apremiante llamamiento a la paz: que el grito de la humanidad no sea sofocado por las armas, clamó y lanzó un urgente llamado a la comunidad internacional para que se ponga fin a los conflictos en Medio Oriente.

“Se suceden noticias alarmantes desde Medio Oriente, especialmente desde Irán”, señaló el Santo Padre.

Asimismo, el Sumo Pontífice dijo que hoy más que nunca, la humanidad clama e invoca la paz. "Es un grito que exige responsabilidad y razón, y no debe ser sofocado por el estruendo de las armas ni por palabras retóricas que incitan al conflicto", expresó.

Este martes 24 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el alto al fuego entre Irán e Israel ahora está "en vigor". En su cuenta en la plataforma Truth Social, el mandatario dijo que "Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa (...). Nadie resultará herido".

La guerra ha dejado más de 400 muertos y 3.000 heridos en Irán, la mayoría de ellos civiles, según un balance oficial. Por su parte, el fuego iraní contra Israel ha matado a 28 personas, contando los cuatro de este martes, según las autoridades israelíes.

Embed - Pope Leo XIV: Stop the Tragedy of War | Angelus Appeal for Peace