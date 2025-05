Lionel Messi estalla contra el arbitraje en la MLS: "El árbitro me dijo que no conocía la regla"

"Hoy hicimos una gran primera parte, estábamos atacando, creando situaciones… pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual", declaró Messi tras el encuentro. Lo que desató su enojo fue una jugada insólita que derivó en el primer gol de Orlando City.

messiose.jpg El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi, reacciona durante el partido de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y el Orlando City SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 18 de mayo de 2025. AFP / CHANDAN KHANNA

La frustración de Lionel Messi

Según relató Messi, un jugador del equipo rival cedió el balón al portero Pedro Gallese, acción que debió haber sido sancionada como cesión. Sin embargo, el árbitro no lo consideró así. “El árbitro me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía… y de ahí vino el gol”, explicó el capitán del Inter Miami.

La jugada terminó con un largo saque de Gallese que descolocó a la defensa local, permitiéndole al colombiano Luis Fernando Muriel abrir el marcador sin oposición. El tanto, al minuto 43, marcó el inicio del desplome para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que sumó su quinta derrota en siete partidos.

Messi fue enfático en su crítica: “No son excusas, pero la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros”. Sus declaraciones reflejan un creciente malestar por decisiones arbitrales polémicas que, según él, han afectado reiteradamente al Inter Miami en las últimas jornadas.

A pesar de contar con figuras como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter Miami atraviesa una preocupante crisis defensiva, habiendo encajado 20 goles en sus últimos siete encuentros, entre MLS y Copa de Campeones de la Concacaf.

El reclamo de Messi podría generar presión sobre la MLS para revisar la formación y el nivel de sus árbitros, especialmente en partidos de alta visibilidad. Por ahora, lo cierto es que el descontento del mejor jugador del mundo ha encendido las alarmas en la liga norteamericana.