Messi regresa al Inter Miami con doblete tras despedirse de Argentina

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (número 10), corre con el balón seguido por el centrocampista estadounidense del DC United, Jared Stroud (número 8), durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el DC United en el Nu Stadium de Miami, Florida, el 10 de octubre de 2026.

Lionel Messi regresó al Inter Miami por todo lo alto. El astro argentino anotó dos goles en la victoria por 4-0 ante el DC United, en la jornada de reanudación de la MLS tras el receso internacional, cuatro días después de disputar su último partido con la selección argentina.

Luis Suárez también firmó un doblete en el Nu Stadium, donde el conjunto dirigido por Cristian González aprovechó su superioridad para conseguir un triunfo importante en la recta final de la temporada.

El delantero uruguayo abrió el marcador a los tres minutos con un zurdazo desde el centro del área que se coló por el ángulo superior izquierdo. En el minuto 39, amplió la ventaja tras recibir un pase de cabeza del mexicano Germán Berterame, quien también participó en la primera anotación.

Messi tomó el protagonismo en la segunda mitad. En el minuto 47, aprovechó una asistencia de Suárez para definir con suavidad junto al poste izquierdo del guardameta Sean Johnson. Trece minutos después, el capitán argentino eludió a tres defensores y conectó un potente remate para establecer el 4-0 definitivo.

El campeón del mundo alcanzó los 23 goles en la temporada y se mantiene al frente de la lucha por la Bota de Oro de la MLS. Además, suma 13 asistencias y continúa en la pelea por conquistar su tercer premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP).

Miami pelea por la clasificación

El triunfo permitió al Inter Miami alcanzar los 49 puntos, con un balance de 13 victorias, 10 empates y cinco derrotas, y ascender provisionalmente al segundo puesto de la Conferencia Este, liderada por Nashville FC con 60 unidades.

El vigente campeón de la MLS busca convertirse en el primer equipo en conquistar dos títulos consecutivos desde que Los Ángeles Galaxy lo consiguió en 2011 y 2012.

El entrenador Cristian González destacó el trabajo colectivo y la capacidad de sus jugadores para controlar los tiempos del encuentro. El técnico argentino también valoró la estabilidad defensiva mostrada por su equipo, que afrontó el compromiso con David Ayala en el centro del campo y el brasileño Casemiro como defensa central, debido a la ausencia por lesión de Yannick Bright.

Pese a la goleada, el Inter Miami consiguió apenas su segunda victoria en sus últimos 11 partidos de liga y volvió a ganar en casa por primera vez desde el 29 de agosto, cuando derrotó 7-1 al Montreal.

El conjunto floridano recibirá el miércoles al New York City FC con el objetivo de prolongar su recuperación y mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Griezmann también marca y Chicago remonta

En otros encuentros de la jornada, el francés Antoine Griezmann anotó en la victoria por 3-2 del Orlando City sobre Columbus Crew. El delantero suma nueve goles en 12 partidos de la temporada regular y ayudó a su equipo a alcanzar los 37 puntos y situarse en la séptima posición del Este.

Por su parte, Chicago Fire derrotó 2-1 al New York City FC con una remontada que culminó Maren Haile en el minuto 87. El equipo local jugó con diez futbolistas desde el minuto 43 y contó con el polaco Robert Lewandowski durante los 90 minutos. La victoria permitió al Fire alcanzar los 14 triunfos en 2026 y escalar al tercer puesto de la Conferencia Este.