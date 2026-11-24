El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el atacante surcoreano del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán de los californianos, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre ambos clubes en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026.

LOS ÁNGELES.- El surcoreano Son Heung-min se sumó este lunes a las estrellas de la MLS en riesgo de eliminación con la derrota del Los Ángeles FC (LAFC) 3-2 ante el St. Louis City.

Esta primera ronda de los playoffs se disputa al mejor de tres partidos, por lo que el LAFC está obligado a ganar dos juegos consecutivos.

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El sábado será anfitrión del segundo partido y, en caso de victoria, regresará el 2 de diciembre a St. Louis (Misuri) para la definición de la eliminatoria.

Además de Son, el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski también perdieron sus primeros partidos con el Inter Miami y Chicago Fire, respectivamente, y necesitarán de remontadas para seguir con vida en los playoffs.

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De todos estos equipos, el LAFC era el único que no arrancaba la serie como local. En una fría noche en St. Louis, la escuadra angelina se vio sobrepasada en la primera mitad por la ofensiva encabezada por el brasileño Rafael Navarro.

En el minuto 35, el exatacante del Palmeiras se internó por la banda derecha y habilitó con un pase atrás al estadounidense Daniel Edelman, que batió al arquero francés Hugo Lloris.

El control local se mantuvo al inicio de la segunda mitad y el surcoreano Jeong Sang-bin amplió la ventaja en el minuto 51 con un ajustado remate desde fuera del área.

El LAFC recuperó esperanzas con un tanto de cabeza del español Sergi Palencia en el 62'.

St. Louis City se colocó 3-1 en el 78' con una formidable volea del estadounidense Simon Becher, pero los angelinos se volvieron a acercar con un penalti convertido por el gabonés Denis Bouanga en el 85'.

Son dejó escapar una ocasión para empatar en el descuento, con un tiro libre que salió por encima del arco, y los 22.000 aficionados festejaron la primera victoria del St. Louis en playoffs en sus cuatro años de vida en la MLS.

Gremio sorprende al Santos

El Gremio de Porto Alegre salió de la zona de descenso del Campeonato Brasileño al ganar 2-0 este lunes al Santos, mientras que el Internacional se complicó la permananencia al caer 5-2 en casa contra el Vitória, en la 36ª fecha.

Un gol del ghanés Francis Amuzu en el minuto 14 y otro de penalti del danés Martin Braithwaite en el 77 le dieron tres puntos de oro al Gremio.

Fue apenas la segunda victoria como visitante del tricolor gaúcho.

El Santos, con un Neymar muy apagado, dominó, pero no supo encontrar la forma de superar la sólida defensa del conjunto gaúcho.

"Es un resultado muy malo. Desde luego no esperábamos perder hoy. Más bien al contrario. Era una victoria segura, pero le dimos al Gremio lo que quería: una oportunidad y marcaron el gol", lamentó Neymar.

"Creo que tuvimos el control del partido, merecíamos los goles. Pero hay días en los que el balón no entra", agregó el astro brasileño.

FUENTE: AFP