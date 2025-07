Nick Kurtz hace historia: el novato de los Atleticos supera registros de leyendas como DiMaggio

"Todavía no me cae el veinte de que esto realmente pasó", dijo Kurtz a MLB.com. "Este tipo de juegos ni siquiera los sueñas, porque simplemente no suceden."

Pero sucedió. Y fue épico.

Kurtz terminó el partido 6 de 6 al bate con cuatro jonrones, cinco extrabases (uno fue un doble que quedó a centímetros del quinto HR), 8 carreras impulsadas y 6 anotadas.

Su total de 19 bases alcanzadas igualó el récord histórico de la MLB que ostentaba Shawn Green desde 2002.

Ambos son los únicos peloteros en la historia con seis hits y cuatro vuelacercas en el mismo juego.

Además:

Kurtz es el jugador #20 en la historia en lograr 4 HR en un juego.

Es el primero de los Athletics en lograrlo, y el segundo con 5+ hits y 3+ HR en un partido (junto al legendario Jimmie Foxx, en 1932).

A sus 22 años y 135 días, es el más joven de todos los que han logrado esta hazaña.

Acumula ahora una línea ofensiva de .305/.374/.686, con 23 HR, 59 remolcadas y 43 extrabases en solo 66 juegos.

Según Sarah Langs (MLB.com), ningún jugador había sumado tantos extrabases en sus primeros 66 juegos desde Joe DiMaggio en 1936.

Y pensar que Kurtz fue drafteado apenas el año pasado por Oakland, directamente desde Wake Forest, y solo necesitó 20 juegos en Triple-A antes de llegar a las Mayores el 23 de abril.

Con una noche mágica, Nick Kurtz no solo rompió marcas, sino que también se metió de lleno en la historia grande del béisbol.