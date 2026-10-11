domingo 11  de  octubre 2026
Fútbol

Portugal abre un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su salida de la selección

Portugal abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración. El delantero pidió disculpas y aceptará la sanción de la Federación.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo hace gestos durante el partido de fútbol del grupo F de la zona europea de la Copa Mundial 2026 entre Portugal y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa el 14 de octubre de 2025.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo hace gestos durante el partido de fútbol del grupo F de la zona europea de la Copa Mundial 2026 entre Portugal y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa el 14 de octubre de 2025.

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección nacional el pasado 30 de septiembre, después de un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus. El delantero de 41 años se encuentra en suspensión preventiva mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria determina las posibles consecuencias de su comportamiento.

El organismo anunció que el procedimiento tendrá carácter urgente y será el encargado de establecer si corresponde imponer una sanción al capitán portugués, quien ya reconoció públicamente su responsabilidad y pidió disculpas por lo ocurrido.

Lee además
El entrenador de Portugal, Jorge Jesús, observa antes del partido de fútbol del Grupo 4 de la UEFA Nations League entre Portugal y Noruega en el estadio Dragao de Oporto el 3 de octubre de 2026.
Fútbol

Portugal avanza a cuartos de la Liga de Naciones sin Cristiano Ronaldo
El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.
Fútbol

Cristiano Ronaldo explica su salida de Portugal y acusa a Jorge Jesus de romper su palabra

«Es el procedimiento normal», afirmó el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, durante la inauguración de un centro de formación en Oporto. El dirigente también pidió «calma y serenidad» y expresó el deseo de que el equipo pueda recuperar a su capitán lo antes posible.

El desencuentro con Jorge Jesus

La polémica comenzó el 30 de septiembre, en la víspera del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca, que Portugal ganó por 4-2. Ronaldo abandonó la concentración después de que Jorge Jesus confirmara que no sería titular por segundo encuentro consecutivo.

En el compromiso anterior frente a Noruega, el delantero no disputó ningún minuto, pese a haber calentado durante más de media hora. Según explicó posteriormente el propio futbolista, el seleccionador le había preguntado si estaba preparado para jugar 30 minutos y él había aceptado la propuesta, pero finalmente no llegó a entrar al campo.

Ronaldo aseguró que ambos habían acordado que Jorge Jesus ofrecería explicaciones en una rueda de prensa antes del siguiente partido. Sin embargo, el portugués consideró que el técnico no cumplió su palabra y decidió marcharse de la concentración.

Cristiano Ronaldo pide disculpas y acepta una posible sanción

El 6 de octubre, el cinco veces ganador del Balón de Oro publicó un comunicado en el que reconoció que su decisión había sido un error y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados portugueses.

«Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración», escribió el delantero, quien también admitió que su condición de capitán hacía más grave lo sucedido.

Cristiano defendió que su comportamiento debía tener consecuencias y dejó claro que estaba dispuesto a aceptar la sanción que determinara la Federación.

«No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante», señaló en su mensaje.

El atacante también dejó abierta la puerta a continuar defendiendo a Portugal, al asegurar que estará disponible una vez cumplida la sanción que se le imponga, siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas y mantenga su rendimiento con su club.

Jorge Jesus espera contar con su capitán

Por su parte, el seleccionador portugués intentó rebajar la tensión después de que el equipo consiguiera clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Jorge Jesus afirmó que Ronaldo será convocado para la próxima ventana internacional, aunque reconoció que ambos podrían conversar antes de tomar una decisión definitiva.

«Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir», explicó el entrenador, que también calificó al delantero como una referencia mundial.

La resolución del expediente disciplinario determinará ahora las consecuencias de la salida de Cristiano de la concentración. Mientras tanto, la Federación y el cuerpo técnico mantienen abierta la posibilidad de recuperar la normalidad y contar nuevamente con el capitán de Portugal en sus próximos compromisos internacionales.

Temas
Te puede interesar

Messi se despide de Argentina con nostalgia: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Entrenador de Portugal evita hablar de Cristiano Ronaldo y centra el foco en Noruega

El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal está en el aire tras su salida de la concentración

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tigre. Imagen referencial.
IMÁGENES SENSIBLES

Video: Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico del Reino Unido

Una gasolinera en la barriada del Vedado, La Habana, Cuba, con el Hotel Nacional de fondo. 
CUBA

Privados conectados al régimen, los testaferros para importar combustible desde EEUU

Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
RUMBO AL BALOTAJE

Flávio Bolsonaro obtiene otro triunfo en Brasil: aliado es electo gobernador de Río de Janeiro

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

Te puede interesar

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

Por María Graterol
Gloria Romero Roses.
ELECCIONES 2026

Romero Roses: "Hay políticas que afectan la capacidad de progresar solo trabajando duro"

Alex Saab fue escoltado por agentes de la DEA a su llegada desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU, en mayo pasado, según captura de video.
INVESTIGACIÓN

Venezuela entrega a la justicia de EEUU a exsocio de Álex Saab, según reportes

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza