Portugal abre un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su salida de la selección

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo hace gestos durante el partido de fútbol del grupo F de la zona europea de la Copa Mundial 2026 entre Portugal y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa el 14 de octubre de 2025.

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección nacional el pasado 30 de septiembre, después de un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus. El delantero de 41 años se encuentra en suspensión preventiva mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria determina las posibles consecuencias de su comportamiento.

El organismo anunció que el procedimiento tendrá carácter urgente y será el encargado de establecer si corresponde imponer una sanción al capitán portugués, quien ya reconoció públicamente su responsabilidad y pidió disculpas por lo ocurrido.

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«Es el procedimiento normal», afirmó el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, durante la inauguración de un centro de formación en Oporto. El dirigente también pidió «calma y serenidad» y expresó el deseo de que el equipo pueda recuperar a su capitán lo antes posible.

El desencuentro con Jorge Jesus

La polémica comenzó el 30 de septiembre, en la víspera del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca, que Portugal ganó por 4-2. Ronaldo abandonó la concentración después de que Jorge Jesus confirmara que no sería titular por segundo encuentro consecutivo.

En el compromiso anterior frente a Noruega, el delantero no disputó ningún minuto, pese a haber calentado durante más de media hora. Según explicó posteriormente el propio futbolista, el seleccionador le había preguntado si estaba preparado para jugar 30 minutos y él había aceptado la propuesta, pero finalmente no llegó a entrar al campo.

Ronaldo aseguró que ambos habían acordado que Jorge Jesus ofrecería explicaciones en una rueda de prensa antes del siguiente partido. Sin embargo, el portugués consideró que el técnico no cumplió su palabra y decidió marcharse de la concentración.

Cristiano Ronaldo pide disculpas y acepta una posible sanción

El 6 de octubre, el cinco veces ganador del Balón de Oro publicó un comunicado en el que reconoció que su decisión había sido un error y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados portugueses.

«Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración», escribió el delantero, quien también admitió que su condición de capitán hacía más grave lo sucedido.

Cristiano defendió que su comportamiento debía tener consecuencias y dejó claro que estaba dispuesto a aceptar la sanción que determinara la Federación.

«No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante», señaló en su mensaje.

El atacante también dejó abierta la puerta a continuar defendiendo a Portugal, al asegurar que estará disponible una vez cumplida la sanción que se le imponga, siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas y mantenga su rendimiento con su club.

Jorge Jesus espera contar con su capitán

Por su parte, el seleccionador portugués intentó rebajar la tensión después de que el equipo consiguiera clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Jorge Jesus afirmó que Ronaldo será convocado para la próxima ventana internacional, aunque reconoció que ambos podrían conversar antes de tomar una decisión definitiva.

«Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir», explicó el entrenador, que también calificó al delantero como una referencia mundial.

La resolución del expediente disciplinario determinará ahora las consecuencias de la salida de Cristiano de la concentración. Mientras tanto, la Federación y el cuerpo técnico mantienen abierta la posibilidad de recuperar la normalidad y contar nuevamente con el capitán de Portugal en sus próximos compromisos internacionales.