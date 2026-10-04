Portugal avanza a cuartos de la Liga de Naciones sin Cristiano Ronaldo

El entrenador de Portugal, Jorge Jesús, observa antes del partido de fútbol del Grupo 4 de la UEFA Nations League entre Portugal y Noruega en el estadio Dragao de Oporto el 3 de octubre de 2026.

Portugal, vigente campeón de la Liga de Naciones, aseguró este domingo su clasificación para los cuartos de final del torneo tras vencer 2-1 a Noruega en el estadio Do Dragao, en un encuentro disputado nuevamente sin Cristiano Ronaldo.

Los noruegos se adelantaron en el marcador en el minuto 36, cuando Kristoffer Ajer aprovechó un balón tras un saque de falta y sacó un potente disparo que se coló por la escuadra de la portería defendida por Diogo Costa.

Fútbol El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal está en el aire tras su salida de la concentración

Fútbol Entrenador de Portugal evita hablar de Cristiano Ronaldo y centra el foco en Noruega

La respuesta portuguesa fue inmediata. Apenas dos minutos después, Joao Cancelo igualó el encuentro con una gran volea desde la frontal del área.

Portugal mantuvo el control del partido durante buena parte del segundo tiempo y encontró el gol de la victoria en el minuto 79. Joao Félix asistió a Gonçalo Ramos, quien definió para establecer el 2-1 definitivo.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus terminó jugando con diez futbolistas después de la expulsión de Francisco Conceiçao en el minuto 86. Noruega aprovechó la superioridad numérica para buscar el empate en los últimos minutos, pero Portugal resistió y selló su clasificación.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026. Patricia de Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo, nuevamente ausente

El encuentro estuvo marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien regresó este domingo a Arabia Saudita después de abandonar la concentración portuguesa en medio de las diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.

El técnico luso había decidido dejar sus explicaciones sobre la situación para después del partido ante Noruega.

Portugal cerró así esta ventana internacional con cuatro victorias y se mantiene como líder del grupo 4 de la Liga A, con seis puntos de ventaja sobre Dinamarca, que derrotó 1-0 a Gales. Noruega ocupa actualmente la tercera posición.

Antes del descanso, los noruegos habían generado peligro principalmente a través de Antonio Nusa, cuyo disparo en el minuto 26 obligó a intervenir a Diogo Costa. Bruno Fernandes también estuvo cerca de marcar para Portugal con un remate que exigió al guardameta Egil Selvik.

Tras el empate de Cancelo, Portugal siguió dominando la posesión y encontró espacios hasta que Ramos completó la remontada. Con diez jugadores sobre el campo, los portugueses resistieron los ataques finales de Noruega para confirmar su presencia entre los ocho mejores de la competición.