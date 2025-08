Relación entre Tyreek Hill y los Dolphins se vuelve cada vez más extraña

Luego de que el wide receiver señalara el viernes que De’Von Achane no debería ser el running back de yardas cortas en el equipo, el entrenador Mike McDaniel indicó el domingo que ese cambio ya se había materializado.

"Él no es un power back", aseguró Hill sobre Achane en declaraciones recogidas por The New York Post. "Se lo digo siempre en el camerino, pero él jura que sí lo es. Amo a De'Von, pero si soy honesto, para eso tienes a Jaylen Wright, para eso tienes a Ollie Gordon II, para ese tipo de situaciones", agregó.

Cuando llegó el momento de que McDaniel respondiera a los comentarios de su jugador, el rostro del instructor parecía reflejar algo de molestia.

"Pienso que fue un reportaje genial de Tyreek. Ver cómo él tuvo un período de yardas cortas en ese mismo día en el que ustedes (los reporteros) estuvieron presentes y su sugerencia fue, supongo, congruente con la de (coach de los running backs, Eric) Studesville. Pero pensamos que fue divertido que reportara noticias que no eran noticias en ese día de prácticas", dijo McDaniel.

El raro intercambio llegó después de que Hill dejara "la puerta abierta" para su salida de los Dolphins a finales de la temporada anterior, aunque el ocho veces Pro-Bowler se retractó y disculpó públicamente durante la semana del Super Bowl en febrero.

Llegada tardía

De igual forma, también se reportó que Hill llegó tarde al estiramiento del equipo el domingo, después de haber hecho énfasis en la importancia que tenía ser puntual para iniciar la sesión el viernes.

El talentoso jugador, que está rumbo a su décima contienda en la NFL, viene de un desempeño modesto en la temporada pasada, en la que registró 81 recepciones para 959 yardas, con seis touchdowns; sin embargo, hace apenas dos campañas tuvo un excelso rendimiento para los Dolphins, liderando a toda la liga en yardas recibidas (1.799), touchdowns (13) y yardas por juego (112.4).