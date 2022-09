Carlos Pulido: "Enfoque, ahí radica parte del éxito de un emprendedor"

“Ese fue el peor momento de mi vida como emprendedor”, confesó el joven a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien reconoce que su tabla de salvación fue la pandemia de coronavirus.

“La orden de desalojo se detuvo por el cierre obligatorio que hubo en la ciudad. Y como el juicio quedó en espera, aproveché ese tiempo para llegar a los artistas a través del trabajo de la empresa de mercadeo y publicidad Zamora Group, y con la ayuda de ellos el éxito fue rotundo. En pocos meses pagué mis deudas y resurgí. No me rendí, por eso estoy aquí”, recordó Carlos Pulido, quien comenzó su sueño como emprendedor a los 21 años.

Motivación

Carlos Pulido logró abrir la primera sede de 58 Gourmet en Doral en 2019, donde fusiona la tradición francesa y venezolana. Y durante meses de aciertos y errores, posicionó una marca que conquistó el paladar de celebridades como Justin Quiles, Ivy Queen, Manuel Turizo, Karol G, Carlos, y la familia Montaner.

Con el éxito alcanzado, el joven busca materializar lo que próximamente será la expansión de su marca, otro sueño cumplido que celebra educando y guiando a emprendedores a través de redes sociales y su canal de YouTube.

“Llegué con muy pocos recursos y logré salir adelante, y actualmente veo a inmigrantes que, teniendo mucho más que yo, no se atreven a hacer nada, y eso me ha impulsado a motivar a través de las redes sociales. Conozco gente que tiene estatus migratorio, un carro, ahorros, y quieren emprender, pero no se atreven porque no se sienten capaces, y eso es lo que anhelo cambiar”, dijo.

Pulido planteó que “lo que no nos deja avanzar se llama miedo, y cuando el miedo es más grande que la propia fe en nosotros ahí es donde todo se paraliza y uno deja de avanzar”.

El joven empresario comenzó su negocio “con 200 dólares y el pago de una semana de un carro alquilado, es decir, no tenía recursos. Sin embargo, poseía la mentalidad de avanzar, el mindset, que es el conjunto de pensamientos y creencias que determinan el modo en el que vives tu vida. Si no tienes nada, pero tienes el mindset, todo es posible. Yo soy testimonio de eso”, aseguró.

Alianzas

La marca 58 Gourmet comenzó a operar vendiendo menos de 200 dólares semanales, y el pasado año 2021 logró superar su primer millón de dólares en ventas. Además, cuenta con más de 15 empleados, posee su propia planta de producción en Miami y proyecta una expansión de 10 tiendas, inversión que busca ser el primer paso de una operación que convertirá la marca en franquicia.

“Confieso que no estaba preparado para el éxito que ocurrió con la marca cuando los artistas comenzaron a promoverme. Tampoco estaba listo para abrir la tienda cuando decidí hacerlo en el año 2019. Y retrocediendo aún más el tiempo, tampoco estaba preparado para emigrar cuando salí de Venezuela. Sin embargo, creo fielmente en la frase: Circumstances do not make the man, they reveal him [Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan], porque eso ocurrió conmigo. Y en el camino he podido forjarme como hombre y emprendedor”, reflexionó.

“Hay un libro que me cambió la vida que se llama Think and Grow Rich [Piense y hágase rico], de Napoleon Hill, y se lo recomiendo mucho a los jóvenes que quieren emprender”, aconsejó el empresario, cuya mayor lección en los momentos de adversidad ha sido entender que “persistir no se trata de hacer siempre lo mismo, si no que aprender de los errores, cambiar las estrategias, y seguir intentándolo”.

Además, para Carlos Pulido generar colaboraciones y rodearse de profesionales ha sido una de las claves para lograr sus objetivos. Así lo confirmó cuando comenzó a aprender de un panadero francés que le ayudó a posicionar sus creaciones venezolanas, fusionándolas con algunos postres con base francesa.

“El éxito no llega solo, depende en buena medida de la gente con la que nos rodeamos. Por ejemplo, cuando comencé mi negocio yo escuchaba las opiniones de todo el mundo, ahora no, ahora escucho a los profesionales, y lo más importante, me enfoco en el objetivo. El muy fácil dispersarse en los proyectos y oportunidades paralelas que surgen, pero hay enfocarse en una meta concreta hasta alcanzarla”, señaló el joven empresario quien no descarta convertirse en motivador y conferencista.

“Hay mucho talento entre los latinos, pero falta brindarles es empuje y preparación, y eso es lo que quiero hacer”, finalizó.

