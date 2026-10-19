Trump confía en que Netanyahu logre una victoria electoral contundente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Benjamin Netanyahu que confía en una victoria electoral "tremenda" la próxima semana, en una llamada telefónica difundida por el primer ministro israelí este lunes.

En la conversación por altavoz, que Netanyahu divulgó un día después de que Trump anunciara que lo respalda, el primer ministro conservador, a su vez, calificó al líder republicano como "de lejos, el mejor amigo que Israel haya tenido jamás ".

La votación del 27 de octubre será la primera elección en Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por el movimiento islamista palestino Hamás, que remeció los cimientos del país, por lo que estos comicios se consideran un referéndum sobre Netanyahu.

Netanyahu, que cumplirá 77 años este mes, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel y suma más de 18 años en el poder en distintos mandatos desde su primera elección en 1996.

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FUENTE: Con información de AFP.