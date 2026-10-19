lunes 19  de  octubre 2026
CASA BLANCA

Trump confía en que Netanyahu logre una victoria electoral contundente

El primer ministro conservador, a su vez, calificó al líder republicano como "de lejos, el mejor amigo que Israel haya tenido jamás"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda fraternalmente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda fraternalmente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

JIM WATSON /AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Benjamin Netanyahu que confía en una victoria electoral "tremenda" la próxima semana, en una llamada telefónica difundida por el primer ministro israelí este lunes.

En la conversación por altavoz, que Netanyahu divulgó un día después de que Trump anunciara que lo respalda, el primer ministro conservador, a su vez, calificó al líder republicano como "de lejos, el mejor amigo que Israel haya tenido jamás".

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Netanyahu, que cumplirá 77 años este mes, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel y suma más de 18 años en el poder en distintos mandatos desde su primera elección en 1996.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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