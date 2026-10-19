lunes 19  de  octubre 2026
ORDEN EJECUTIVA

Trump y Melania impulsan investigación sobre salud de la mujer

El presidente Donald J. Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que crea un grupo de trabajo en la Casa Blanca para acelerar los descubrimientos científicos que permitan mejorar la salud de las mujeres

El presidente Donald J. Trump junto a su esposa Melania muestra la orden ejecutiva firmada para ampliar las investigaciones sobre la salud de la mujer.

El presidente Donald J. Trump junto a su esposa Melania muestra la orden ejecutiva firmada para ampliar las investigaciones sobre la salud de la mujer.

JIM WATSON/AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para impulsar la investigación sobre la salud de la mujer, una medida promovida por la primera dama, Melania Trump.

La orden, firmada durante una ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, crea un grupo de trabajo en la Casa Blanca para acelerar los descubrimientos científicos que permitan mejorar la salud de las mujeres.

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"Las generaciones anteriores lucharon por los derechos de las mujeres. Nuestra generación luchará por descubrir las curas que garanticen que una mujer pueda vivir su vida con salud y al máximo", declaró la Primera Dama durante el acto.

El Presidente, que intervino después de su esposa, calificó la iniciativa de "acción histórica", afirmó que "promoverá nuevas investigaciones" y elogió a la Primera Dama, de quien dijo que "ha logrado muchísimo".

El grupo de trabajo de la Casa Blanca está encabezado por la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, quien recientemente concluyó con éxito su tratamiento contra el cáncer de mama, y por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El texto de la orden señala la necesidad de ampliar la investigación sobre aspectos clave de la salud de las mujeres, como la salud materna, la menopausia, la salud mental, la endometriosis y el alzhéimer.

FUENTE: Con información de AFP.

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