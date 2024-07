¿Quién es James David Vance, el compañero de fórmula escogido por Trump?

No obstante, algunos analistas políticos estadounidenses dicen que resulta complejo afirmar que Vance atraiga a muchos nuevos votantes para Trump.

“Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando el tremendo talento de muchos otros candidatos, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del Gran Estado de Ohio”.

Tras el atentado a Trump el sábado, Vance resaltó en la red social X que el presidente Joe Biden era el culpable de la violencia política extrema.

“La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa”, escribió Vance. “Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump”.

Vance, de 39 años, saltó a la fama nacional con la publicación en 2016 de sus memorias, “Hillbilly Elegy” (“Elegía Campesina”). Fue elegido para el Senado en 2022 y se ha convertido en uno de los grandes defensores de la agenda del expresidente MAGA: “Hacer a América Grande Otra Vez (Make America Great Again), particularmente en materia de comercio, política exterior e inmigración.

James David Vance o JD Vance nació el año 2 de agosto de 1984. Es un político, comentarista conservador estadounidense, capitalista de riesgo y escritor. Es conocido por sus memorias Hillbilly Elegy, que atrajeron una importante atención de la prensa durante las elecciones de 2016.

Educación

James terminó su graduación de la facultad de Derecho y comenzó su carrera en una firma de abogados corporativos, pero se mudó a San Francisco para trabajar en la industria tecnológica. James trabajó como director en Peter Thiel Venture Capital, Mithril Capital.

En 2016, publicó Hillbilly Elegy: una memoria de una familia y una cultura en crisis. James ganó el premio Audie de no ficción. El periódico The New York Times lo llamó "uno de los seis mejores libros para aprender".

En 2016, James se mudó a Ohio para iniciar una organización sin fines de lucro y potencialmente postularse para un cargo, y luchó contra la adicción a las drogas en Rust Belt. En 2017, ingresó a Revolution LLC, una firma de inversión establecida por el cofundador de AOL, Steve Case, como socio inversor.

Se le encomendó la tarea de desarrollar la iniciativa “Rise of the Rest”, que se concentra en aumentar las inversiones en regiones desatendidas fuera de las burbujas tecnológicas de Silicon Valley y la ciudad de Nueva York.

Desde 2017, Vance se ha convertido en colaborador de CNN; Además, ha expresado sus puntos de vista y creencias políticas en muchos programas de noticias como CBS News, CNN, ABC News y Fox News. Además, Ron Howard firmó para dirigir una película de Hillbilly Elegy, que Netflix estrenó en 2020.

familia

El padre biológico de Vance es Donald Bowman y se divorció de su madre después del nacimiento de Vance, quien permaneció la mayor parte del tiempo con su abuela y su abuelo.

James se casó con Usha Chilukuri, la hija de un rico empresario indio.

Nacida en 1986 es de ascendencia indio-estadounidense; su padre llegó a EEUU en busca de una vida mejor.

Usha Vance nació y creció en San Diego, California, y fue compañera de la facultad de derecho de James. Trabajó como secretaria legal en la oficina del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, durante el año 2017-2018 y se desempeñó como secretaria del juez Brett Kavanaugh entre 2014 y 2015. Se casaron en el año 2014 y ahora tienen tres hijos.

FUENTE: Con información de AP, AFP y diversas fuentes