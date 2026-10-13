Precio medio de vehículos nuevos en EEUU se mantiene casi estable

Autos de la marca honda en un concesionario en Estados Unidos.

El precio medio que paga un comprador por un vehículo nuevo en Estados Unidos llegó en septiembre a 50.562 dólares, unos 52 dólares por debajo del máximo histórico de diciembre de 2025, según un informe de Kelley Blue Book.

El precio medio de transacción aumentó un 0,9% respecto a agosto y un 0,7% respecto a septiembre del año pasado, en el cuarto incremento mensual consecutiv, lo que no representa un aumento significativo. La subida interanual, sin embargo, fue inferior a la habitual para septiembre , que suele situarse entre el 2% y el 4%.

Kelley Blue Book (KBB) es una de las principales referencias del sector del automóvil en Estados Unidos y se dedica desde hace un siglo a analizar el mercado y calcular el valor de los vehículos nuevos y usados.

KBB atribuyó esa moderación al aumento de las ventas de vehículos más asequibles, entre ellos SUV subcompactos, automóviles compactos y camionetas pequeñas y medianas.

Los SUV compactos, el segmento de mayor volumen, registraron un precio medio de 37.614 dólares, mientras que los SUV medianos alcanzaron los 50.630 dólares y las camionetas grandes, los 67.573 dólares.

Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive, empresa a la que pertenece Kelley Blue Book, señaló que los altos precios llevan a más consumidores hacia modelos más baratos, lo que contiene el incremento del promedio general pese a que muchos vehículos siguen encareciéndose.

En contraste, el precio medio de los vehículos eléctricos fue un 3% inferior al de hace un año y se situó en 55.879 dólares. La diferencia respecto a los modelos de combustión se ha reducido hasta alrededor del 11% este año, frente a cerca del 18 % en 2025.

FUENTE: Con información de EFE.