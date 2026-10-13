martes 13  de  octubre 2026
SECTOR AUTOMOTRIZ

Precio medio de vehículos nuevos en EEUU se mantiene casi estable

El precio medio de transacción aumentó un 0,9% respecto a agosto y un 0,7% en comparación con septiembre del año pasado, lo que no representa un aumento significativo

Autos de la marca honda en un concesionario en Estados Unidos.

Autos de la marca honda en un concesionario en Estados Unidos.

JUSTIN SULLIVAN / VIA AFP
Por Julián Varela

El precio medio que paga un comprador por un vehículo nuevo en Estados Unidos llegó en septiembre a 50.562 dólares, unos 52 dólares por debajo del máximo histórico de diciembre de 2025, según un informe de Kelley Blue Book.

El precio medio de transacción aumentó un 0,9% respecto a agosto y un 0,7% respecto a septiembre del año pasado, en el cuarto incremento mensual consecutiv, lo que no representa un aumento significativo. La subida interanual, sin embargo, fue inferior a la habitual para septiembre, que suele situarse entre el 2% y el 4%.

Lee además
El presidente Donald Trump aprueba medida de emergencia para Florida ante el inminente paso del ciclón.
RESPUESTA URGENTE

Trump aprueba ayuda federal para 27 condados de Florida por el huracán Isaías
Logo del mayor banco en activos de Estados Unidos JP Morgan Chase.
SISTEMA FINANCIERO

Grandes bancos de EEUU incrementan sus ganancias en 3er trimestre

Kelley Blue Book (KBB) es una de las principales referencias del sector del automóvil en Estados Unidos y se dedica desde hace un siglo a analizar el mercado y calcular el valor de los vehículos nuevos y usados.

KBB atribuyó esa moderación al aumento de las ventas de vehículos más asequibles, entre ellos SUV subcompactos, automóviles compactos y camionetas pequeñas y medianas.

Los SUV compactos, el segmento de mayor volumen, registraron un precio medio de 37.614 dólares, mientras que los SUV medianos alcanzaron los 50.630 dólares y las camionetas grandes, los 67.573 dólares.

Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive, empresa a la que pertenece Kelley Blue Book, señaló que los altos precios llevan a más consumidores hacia modelos más baratos, lo que contiene el incremento del promedio general pese a que muchos vehículos siguen encareciéndose.

En contraste, el precio medio de los vehículos eléctricos fue un 3% inferior al de hace un año y se situó en 55.879 dólares. La diferencia respecto a los modelos de combustión se ha reducido hasta alrededor del 11% este año, frente a cerca del 18 % en 2025.

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Putin asegura a Trump poder "abastecer de petróleo" los mercados mundiales

Alza de tasas hipotecarias ralentiza venta de viviendas usadas

Paramount y Warner Bros. sacuden Hollywood: ¿qué pasará con CNN, CBS News y Netflix?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

James Robertson.
PENA CAPITAL

El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
REHABILITACIÓN

DeSantis evalúa despliegue del estado para recuperar el Panhandle tras Isaias

Precio de la gasolina en Florida fluctúa. 
COMBUSTIBLE AL ALZA

Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
REHABILITACIÓN

DeSantis evalúa despliegue del estado para recuperar el Panhandle tras Isaias
Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Katie Zacharia se estrena como nueva portavoz de la Casa Blanca

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

Logo del mayor banco en activos de Estados Unidos JP Morgan Chase.
SISTEMA FINANCIERO

Grandes bancos de EEUU incrementan sus ganancias en 3er trimestre

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro