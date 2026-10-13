martes 13  de  octubre 2026
SISTEMA FINANCIERO

Grandes bancos de EEUU incrementan sus ganancias en 3er trimestre

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos por activos, aumentó sus ganancias netas un 6% respecto al año anterior hasta 15.300 millones de dólares

Logo del mayor banco en activos de Estados Unidos JP Morgan Chase.

Logo del mayor banco en activos de Estados Unidos JP Morgan Chase.

ANGELA WEISS /AFP
Por Leonardo Morales

Los grandes bancos de Estados Unidos publicaron este martes resultados trimestrales al alza y continúan con otro trimestre de incremento de ganancias.

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos por activos, dio cuenta de un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre sobre igual período de 2025, pero registró un inusual desfase frente a las estimaciones de los analistas debido a un incremento de gastos.

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Camino en espiral

Las ganancias netas del banco aumentaron un 6% respecto al año anterior hasta 15.300 millones de dólares, por debajo de los 15.850 previstos por los analistas de FactSet.

En su comunicado de resultados al mercado señaló una reducción de ingresos de 658 millones de dólares en inversiones en valores y un aumento del 12% en sus gastos, principalmente por mayores compensaciones, erogaciones en tecnología y marketing.

La facturación, en tanto, aumentó 8% a 50.200 millones de dólares.

El director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, describió los resultados como "sólidos" y destacó el apoyo de los clientes.

"La economía estadounidense siguió impulsada por una sólida inversión empresarial y un gasto continuo de los consumidores", añadió.

Advirtió no obstante sobre "grandes déficits fiscales, una inflación persistente, los elevados precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas".

Goldman Sachs

De su lado, Goldman Sachs informó de un aumento de las ganancias del tercer trimestre que superó las estimaciones de los analistas.

El beneficio neto del gigante financiero neoyorquino en el período de julio a septiembre fue de 5.100 millones de dólares, un 33% más que hace un año, y un 20% menos que en el segundo trimestre.

Los ingresos aumentaron un 23% a 18.700 millones de dólares con relación a igual período del año anterior.

El director ejecutivo David Solomon elogió los resultados a la luz de "un entorno operativo complicado", según un comunicado de prensa.

"A pesar de la complejidad y la incertidumbre actuales en el mundo, seguimos muy bien posicionados para continuar ofreciendo resultados a nuestros clientes", resumió Solomon.

Citigroup

Por su parte, Citigroup también anunció el martes un aumento interanual de sus resultados en el tercer trimestre, por encima de lo esperado por el mercado.

Entre julio y septiembre registró un alza del 8% de su facturación en la comparación interanual, a 23.850 millones de dólares, mientras que su ganancia neta saltó un 40% a 5.250 millones de dólares.

El dato de ganancias se beneficia de un efecto comparativo favorable, ya que en 2025 se vio lastrado por una depreciación de activos de más de 700 millones de dólares ligada a la venta del 25% del capital de su filial mexicana Banamex.

La directora del grupo, Jane Fraser, destacó en un comunicado la mejor cifra de facturación para un tercer trimestre en una década.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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