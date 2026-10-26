lunes 26  de  octubre 2026
ELECCCIONES

Trump intensifica campaña por republicanos en Texas, Iowa y Florida

Los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre ponen a prueba al Partido Republicano en su postura de mantener el control de ambas Cámaras del Congreso en Washington

El presidente Donald J. Trump antes de abordar el Air Force One.

El presidente Donald J. Trump antes de abordar el Air Force One.

MANDEL NGAN/AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos Donald Trump continuará su campaña para movilizar el voto republicano y regresará a los estados clave de Texas, Iowa y Florida, que ya visitó recientemente, en la última semana a pocos días de las elecciones de medio mandato que deciden el control del Congreso.

Los comicios del próximo 3 de noviembre ponen a prueba al Partido Republicano para mantener el control de ambas Cámaras.

Lee además
El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.
DECLARACIONES

Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué
El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. 
FLORIDA

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump anuncia sus planes para la isla tras la guerra en Irán

Trump viaja este lunes a Corinth, en Mississippi, y el martes tendrá mitines en dos localidades texanas: Lubbock y Corpus Christi.

Esta será la cuarta visita en dos meses del presidente a Texas, donde los republicanos defenderán varios escaños en la Cámara de Representantes en Washington.

En las elecciones del próximo martes se renovarán los 435 puestos de la Cámara Baja (Cámara de Representantes) y un tercio de la Cámara Alta (Senado).

El control del Congreso

Texas es además el escenario de una de las batallas por el Senado más reñidas y caras del ciclo, protagonizada por el actual fiscal general del estado, Ken Paxton, y el demócrata James Talarico.

Trump viajará el miércoles a Chillicothe, Ohio, y el viernes a Daytona Beach, Florida, con una parada el domingo en Dubuque, Iowa, considerado otro bastión del partido del presidente y donde la economía podría jugar un papel definitorio en los comicios.

La semana anterior el Presidente realizó mitines de campaña en Iowa y Florida, en la que tiene su residencia oficial, en un itinerario que demuestra la atención que presta a carreras muy reñidas por el Senado y los gobiernos estatales, sobre todo en estados de mayoría republicana.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también aprovechará el último tirón antes de los comicios del próximo martes y protagonizará eventos electorales este lunes en Montana y Kansas y el martes en Míchigan.

Estos dos últimos estados, que Trump ya visitó la semana pasada, son escenario de reñidas contiendas por el Senado.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

El equipo de María Corina Machado agradece a Donald Trump por lograr el retorno a Venezuela

Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

Israel se juega su futuro en las urnas: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de octubre de 2023

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula gana por estrecho margen en Brasil: irregularidades y dudas rodean el resultado electoral

Personas observan resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil).  video
ELECCIONES

Confusión electoral en Brasil tras suspensión temporal del escrutinio

El general retirado Michael Flynn, exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.
REACCIONES

Michael Flynn pide a la Casa Blanca exigir la renuncia inmediata de Delcy Rodríguez en Venezuela

Un partidario de la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ondea una bandera de Venezuela, Caracas, el 22 de octubre de 2026.
LIBERTAD

El equipo de María Corina Machado agradece a Donald Trump por lograr el retorno a Venezuela

La actriz estadounidense Halle Berry en el estreno de Crime 101 de Amazon MGM Studios.
CELEBRIDADES

Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

Te puede interesar

La gente llena sus boletas en la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato el 25 de octubre de 2026 en Cary, Carolina del Norte.
EEUU

Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

Por Julián Varela
Conductores de vehículos esperan en un semáforo frente a una pancarta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y miembros de la oposición, antes de las elecciones legislativas del país en Bnei Brak el 20 de octubre de 2026.
Política

Israel se juega su futuro en las urnas: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de octubre de 2023

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación

El presidente Donald J. Trump antes de abordar el Air Force One.
ELECCCIONES

Trump intensifica campaña por republicanos en Texas, Iowa y Florida

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.
DECLARACIONES

Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué