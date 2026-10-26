Trump intensifica campaña por republicanos en Texas, Iowa y Florida

El presidente de Estados Unidos Donald Trump continuará su campaña para movilizar el voto republicano y regresará a los estados clave de Texas, Iowa y Florida, que ya visitó recientemente, en la última semana a pocos días de las elecciones de medio mandato que deciden el control del Congreso.

Los comicios del próximo 3 de noviembre ponen a prueba al Partido Republicano para mantener el control de ambas Cámaras.

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Trump viaja este lunes a Corinth, en Mississippi, y el martes tendrá mitines en dos localidades texanas: Lubbock y Corpus Christi.

Esta será la cuarta visita en dos meses del presidente a Texas, donde los republicanos defenderán varios escaños en la Cámara de Representantes en Washington.

En las elecciones del próximo martes se renovarán los 435 puestos de la Cámara Baja (Cámara de Representantes) y un tercio de la Cámara Alta (Senado).

El control del Congreso

Texas es además el escenario de una de las batallas por el Senado más reñidas y caras del ciclo, protagonizada por el actual fiscal general del estado, Ken Paxton, y el demócrata James Talarico.

Trump viajará el miércoles a Chillicothe, Ohio, y el viernes a Daytona Beach, Florida, con una parada el domingo en Dubuque, Iowa, considerado otro bastión del partido del presidente y donde la economía podría jugar un papel definitorio en los comicios.

La semana anterior el Presidente realizó mitines de campaña en Iowa y Florida, en la que tiene su residencia oficial, en un itinerario que demuestra la atención que presta a carreras muy reñidas por el Senado y los gobiernos estatales, sobre todo en estados de mayoría republicana.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también aprovechará el último tirón antes de los comicios del próximo martes y protagonizará eventos electorales este lunes en Montana y Kansas y el martes en Míchigan.

Estos dos últimos estados, que Trump ya visitó la semana pasada, son escenario de reñidas contiendas por el Senado.

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FUENTE: Con información de EFE.