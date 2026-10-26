Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debe y se concretó gracias a la labor de mediación de de la administración del presidente Donald J. Trump.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos , las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

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Desde el estado Lara hasta Caracas, atravesando varios estados, decenas de miles de venezolanos se volcaron a las calles a recibir a la líder opositora María Corina Machado, que regresó este domingo a su país tras más de una año fuera y otro en la clandestinidad.

Machado habría intentado volver a Venezuela en al menos siete ocasiones fue recibida entre consignas de "libertad, libertad" y "elecciones ya".

A través de un mensaje en sus redes sociales, Machado anunció que se encontraba en territorio venezolano y, en su primer contacto con los venezolanos se dirigió al Santuario de la Divina Pastora, en la localidad de Santa Rosa, estado Lara. De allí salió en vehículo rumbo a Caracas y en el trayecto recibió el saludo de sus seguidores.

FUENTE: Con información de EFE.