El equipo de María Corina Machado agradece a Donald Trump por lograr el retorno a Venezuela

Un partidario de la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ondea una bandera de Venezuela, Caracas, el 22 de octubre de 2026.

La Oficina Internacional de María Corina Machado emitió un comunicado oficial en el que califica el retorno de la líder democrática como un hito decisivo para consolidar la transición democrática en la nación caribeña.

En el pronunciamiento oficial, la representación de la dirigente expresó su profundo reconocimiento a la administración estadounidense por hacer posible el retorno de la líder democrática.

"Deseamos expresar nuestro especial agradecimiento al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al Gobierno de los Estados Unidos por su compromiso y liderazgo", reza la declaración, precisando además que las acciones implementadas a inicios de año "abrieron un camino que ahora hace posible avanzar hacia una transición democrática y la realización, en un futuro cercano, de elecciones presidenciales libres, justas y verificables".

De acuerdo con el equipo oficial, la presencia de la líder opositora busca apuntalar un marco de estabilidad y certidumbre institucional dentro de la nación. Machado "regresa para estar al lado de los venezolanos en sus aspiraciones, demandas y anhelos legítimos de libertad, democracia y justicia, así como para ayudar a construir las condiciones políticas e institucionales necesarias para una transición exitosa".

Asimismo, la misiva subraya el objetivo de articular un entendimiento de amplio espectro para "fomentar la comprensión y la reconciliación, y sentar las bases para un futuro común fundamentado en la democracia".



El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio señaló a través de un mensaje en redes sociales que la presencia de María Corina de nuevo en su país es un avance conseguido tras el diálogo promovido por EEUU para que el oficialismo y la oposición, tras la captura del dictador Nicolás Maduro se alineen en los tres procesos para una transición democrática y pacífica en Venezuela

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", compartió en X Rubio.

"Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas. Asimismo, esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en 30 años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera".

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile.



The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

La representación de la líder enfatizó finalmente que el retorno transmite un mensaje de certeza a los gobiernos aliados de que la oposición democrática se encuentra capacitada para conducir las riendas institucionales del país. Con este paso histórico, las fuerzas aliadas y la dirigencia opositora reafirman la ruta hacia la restauración del orden constitucional y la realización de comicios con plenas garantías democráticas.

STATEMENT | María Corina Machado’s Return to Venezuela



Today, after nearly a year in exile and multiple attempts to return to her country that were blocked by the regime, María Corina Machado, leader of Venezuela’s democratic forces, is finally back in Venezuela.



This moment… — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) October 25, 2026

El acuerdo

La llegada de Machado a Venezuela se entiende como un acuerdo tácito en el cual no habrá retaliaciones políticas contra ella.

El diputado del Partido Socialista de Venezuela Jorge Arreaza, miembro de la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, posteó: “El proceso de Diálogo en marcha no procura la neutralización o desaparición del otro, busca crear las condiciones para que el ejercicio de la política se haga sin confrontaciones desmedidas, cerrando filas con la Constitución. Es lo que exige el Pueblo venezolano”.

Ya antes, la jefa de la oposición en el diálogo, Dinorah Figuera, había dejado en claro el avance de garantías para todos los venezolanos.

“Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en el que se concrete el regreso del liderazgo opositor. Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado. Este es un resultado directo del 3 de enero y de la fortaleza del diálogo. Seguiremos trabajando desde la AN2015 si interrupción en el proceso de conversaciones hasta alcanzar una democracia real y sostenible en Venezuela".

Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en… — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) October 25, 2026

La llegada de Machado a su país mueve el tablero político venezolano, pero siempre bajo la mirada tutelar de EEUU.