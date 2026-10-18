domingo 18  de  octubre 2026
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

"¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!", advirtió el mandatario tras las violentas protestas desatadas en Francia

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

AFP
La oficina de turismo de Lyon quemada durante las violentas protestas contra el alto costo de vida, en el centro-este de Francia, en Lyon, el 18 de octubre de 2026.

La oficina de turismo de Lyon quemada durante las violentas protestas contra el "alto costo de vida", en el centro-este de Francia, en Lyon, el 18 de octubre de 2026.

AFP
Por Elena Moreno

WASHINGTON — El presidente Donald Trump vinculó el domingo la inmigración con los disturbios ocurridos en la víspera de una ola de manifestaciones en Francia e instó al país a endurecer sus normas migratorias.

"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!".

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Francia se recuperaba el domingo de los graves daños causados por las violentas protestas del día anterior, que dejaron un ayuntamiento histórico incendiado en el sur del país, 2.000 detenidos, 600 policías heridos, saqueos en 1.500 establecimientos comerciales y destrucción, lo que aumentó así la presión sobre el presidente Emmanuel Macron a seis meses de las elecciones.

La Federación del Comercio y de la Distribución ya ha advertido de que esos daños ascenderán a "cientos de millones de euros" y ha estimado que las tiendas vandalizadas fueron 1.500.

La demanda de Trump tiene lugar en un contexto de gran agitación en el país, que ha visto las calles de sus principales ciudades asediadas por el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas en distintos puntos del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

Vance: Francia ignoró "asimilación y compatibilidad"

La publicación de Trump se produce tras comentarios similares del vicepresidente JD Vance el sábado.

"Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a esto y no escucharon", escribió Vance en Twitter.

"Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos sean quemados", añadió.

Vance, considerado un posible candidato presidencial republicano para las elecciones de 2028, también estableció una conexión con los comicios legislativos de mitad de mandato en su país del 3 de noviembre, donde, según las encuestas, no se prevé que su partido obtenga buenos resultados.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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