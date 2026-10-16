viernes 16  de  octubre 2026
Elección

Consejo de Seguridad veta a los siete aspirantes a la secretaría de la ONU en nueva votación

Los siete candidatos tuvieron votos negativos por parte de Gran Bretaña, Francia, EEUU, China y Rusia, potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad

Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.&nbsp;

Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

AFP
Por Elena Moreno

NUEVA YORK — Los siete aspirantes a suceder al secretario general de la ONU recibieron este viernes el veto de al menos un miembro del Consejo de Seguridad del organismo, lo que abre la puerta a nuevas candidaturas, informó una fuente diplomática.

Al término de esta votación preliminar, ninguno de los siete candidatos logró evitar votos negativos por parte de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Lee además
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

La seguridad Nacional de EEUU ratifica en la ONU el fin de las dictaduras en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia
Detenidos en uno de los centros de ICE. 
Migración

EEUU expulsa a más de 23.000 migrantes a terceros países, según expertos de la ONU

Cuatro mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, quien concluirá el 31 de diciembre su segundo mandato de cinco años al frente de la ONU.

La votación del viernes fue la primera de estas consultas informales y anónimas en la que los cinco miembros permanentes utilizaron papeletas de colores para identificar sus vetos, mientras que los diez miembros no permanentes del Consejo siguieron utilizando papeletas sin esa distinción.

La costarricense Rebeca Grynspan, que figuró entre los favoritos en las cinco votaciones anteriores, obtuvo esta vez el mayor número de votos de "aliento", pero también recibió cinco de "desaliento", dos de ellos de miembros permanentes.

EEUU se opone a los siete

Según medios estadounidenses, Washington se opone a los siete aspirantes.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se negó a comentar esas informaciones, pero declaró el viernes: "Siempre hemos dicho que simplemente necesitamos a la mejor persona".

Añadió que "si los países quieren presentar más candidatos, están en todo su derecho soberano de hacerlo".

Además de Grynspan, compiten la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett; el argentino Rafael Grossi, actual director del organismo de vigilancia nuclear de la ONU; el senegalés Macky Sall; las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa, y el ugandés Olara Otunnu.

Aunque un candidato obtenga los nueve votos necesarios de los quince que integran el Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Una vez superados ambos requisitos, su nombre se someterá a la Asamblea General, que reúne a todos los Estados miembros de la ONU, para su confirmación.

El proceso de selección se desarrolla en medio de uno de los periodos más difíciles en la historia de la ONU, ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio pide coordinación a Bukele en la ONU y reclama reformas para los cubanos

Trump descarta armas nucleares y despliegue de tropas en Irán, pero no excluye uso de la bomba MOAB

Mesa de diálogo en Venezuela negocia retiro de la inhabilitación a candidatos opositores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

La jefa de la delegación opositora de Venezuela, Dinorah Figuera (derecha), hace un gesto durante una mesa de diálogo político —patrocinada por Estados Unidos— con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (izquierda), en Caracas, el 17 de septiembre de 2026. 
POLÍTICA

Mesa de diálogo en Venezuela negocia retiro de la inhabilitación a candidatos opositores

Celebración del 41 aniversario de Radio Mambí.
ANIVERSARIO

Radio Mambí celebra 41 años y toma nuevo impulso en Miami

Lluvias y tormentas amenazan la región.
TIEMPO INESTABLE

Frente frío traerá lluvias, fuertes ráfagas y oleaje peligroso al sur de Florida este fin de semana

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca antes de partir en el Marine One.
GUERRA

Trump descarta armas nucleares y despliegue de tropas en Irán, pero no excluye uso de la bomba MOAB

Por Julián Varela
Lluvias y tormentas amenazan la región.
TIEMPO INESTABLE

Frente frío traerá lluvias, fuertes ráfagas y oleaje peligroso al sur de Florida este fin de semana

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

 James Uthmeier, fiscal general de Florida, hace pública su demanda. 
INTERACTÚAN DEPREDADORES

Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios