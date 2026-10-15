jueves 15  de  octubre 2026
JUSTICIA

Descartan transmisión en directo de ejecución de condenado por masacre en base militar

"Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

MARIO TAMA/ AFP
Por Julián Varela

La ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo en una base militar estadounidense que dejó 13 muertos no será transmitida en directo, anunció el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, al descartar un plan del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que generó polémica.

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"La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", añadió Trump.

El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se oponía al plan de transmitir la ejecución, y afirmó que "podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIAS como Hasan".

Pero "muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no presenciar este acto de justicia", dijo Trump.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.

FUENTE: Con información de AFP.

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