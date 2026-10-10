sábado 10  de  octubre 2026
RESPUESTA URGENTE

Trump aprueba ayuda federal para 27 condados de Florida por el huracán Isaías

El Gobierno cubrirá el 75% del costo de las medidas de protección de emergencia, limitadas a asistencia directa

El presidente Donald Trump aprueba medida de emergencia para Florida ante el inminente paso del ciclón.

El presidente Donald Trump aprueba medida de emergencia para Florida ante el inminente paso del ciclón.

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Florida que permitirá respaldar la respuesta al huracán Isaías en 27 condados, informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en un comunicado de prensa emitido la noche del viernes.

La medida abarca la situación iniciada el 6 de octubre de 2026 y todavía en curso. Su objetivo es complementar las labores de las autoridades estatales, locales y tribales.

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Washington asumirá el 75% del costo de las medidas de protección de emergencia, bajo la modalidad de asistencia federal directa. El anuncio se centra en el apoyo operativo y no detalla ayudas económicas individuales para residentes.

La agencia podrá identificar, movilizar y suministrar los equipos y recursos que considere necesarios para mitigar los impactos del fenómeno meteorológico. Entre sus prioridades están salvar vidas, resguardar propiedades y proteger la salud y la seguridad públicas, así como reducir o evitar el riesgo de una catástrofe.

Los condados incluidos son Baker, Bay, Calhoun, Citrus, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach no figuran entre las jurisdicciones comprendidas en esta autorización.

Brett H. Howard fue nombrado coordinador de las operaciones federales en la zona afectada.

FEMA indicó que podrían incorporarse nuevas designaciones si el estado las solicita y las evaluaciones posteriores de daños lo justifican.

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