Documentos judiciales revelan dos líneas de investigación contra Ilhan Omar por presunto fraude migratorio

WASHINGTON — La situación legal de la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, se complica. Documentos judiciales revelan dos líneas de investigación contra la legisladora de origen somalí por presunto fraude migratorio: la obtención de ciudadanía a través de su padre y el haberse casado con su presunto hermano para darle la residencia permanente en Estados Unidos.

Ilhan Omar, una de las figuras del ala de extrema izquierda del Partido Demócrata, anunció que abandonará su domicilio en Washington alegando "razones de seguridad" tras el registro de su vivienda por agentes federales en el marco de una investigación penal del Departamento de Justicia del Gobierno por presunto fraude migratorio.

Polémica Obama respalda a Ilhan Omar en medio de una investigación penal por presunto fraude migratorio

"Obviamente, no puedo seguir viviendo allí porque nuestra dirección es pública", afirmó en una entrevista con la cadena MS NOW emitida el miércoles por la noche.

La congresista de origen somalí, que aspira a la reelección en los comicios legislativos del 3 de noviembre, asegura que es "víctima" de presuntas amenazas de muerte que hacen inviable seguir en esa casa con sus hijos.

Omar relató que ella y su esposo estaban en la cama cuando, alrededor de las seis de la mañana del pasado 12 de octubre, agentes federales comenzaron a golpear las puertas de su domicilio.

"Uno no se presenta en casa de alguien tan temprano por la mañana a menos que quiera asustarlo, y, ya sabes, obviamente nos asustó a todos", dijo Omar.

Investigación por fraude migratorio

Los investigadores están examinando si Omar o su padre cometieron fraude en los trámites de inmigración cuando ella se convirtió en ciudadana estadounidense hace décadas. La investigación está en curso desde hace varios años y el registro de su residencia fue autorizado por un juez.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso.

El HSI conduce pesquisas penales y tiene competencia sobre delitos como el fraude en documentos migratorios y la falsedad en declaraciones ante autoridades federales.

De acuerdo con los informes, la operación está relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada en nombre de Omar por su difunto padre cuando ella era aparentemente una menor de edad, en la que se habría cometido fraude al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos.

Omar nació en Somalia; supuestamente, en 1982 llegó a Estados Unidos a los 12 años como refugiado y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, supuestamente a los 17 años. Pero Omar habría registrado en Minnesota que nació en 1981, de acuerdo con la documentación que habría presentado en los inicios de su carrera política. Pero más tarde habría hecho los cambios de fecha de su nacimiento.

Los registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) indicarían que no existen registros de que su padre solicitó la ciudadanía después de cinco años de arribar a Estados Unidos como solicitante de asilo en 1995.

Una persona familiarizada con la investigación dijo a NBC News que los posibles cargos contra Omar incluyen conspiración y declaraciones falsas en documentos de inmigración.

Ilhan Omar’s father was NEVER naturalized. He LIED. This means that Ilhan Omar never naturalized through her father.She LIED too. This means an ILLEGAL is a member of Congress.This CANNOT stand. She must IMMEDIATELY be REMOVED from Congress.She cannot VOTE even one more time. This is a true Constitutional CRISIS. — Mila Joy (@Milajoy) October 20, 2026

Otra arista del presunto "fraude": ¿Casada con su hermano?

Reportes de Fox News indican que el nombre real de la congresista de Minnesota no es Ilhan Omar. Fuentes familiarizadas con la investigación federal afirman que su nombre real es Ilhan Nur Said Elmi.

En el expediente judicial, el Departamento de Justicia (DOJ) se refiere a la legisladora como "Ilhan Nur Said Elmi en vez de Ilhan Abdullahi Omar". Elmi es el mismo apellido del hombre con el que ella se casó en 2009, Ahmed Nur Said Elmi, que presuntamente es su hermano. Fuentes le dijeron al New York Post que los fiscales tienen evidencia de ADN que sugiere que él es su hermano.

La demócrata estuvo casada con Elmi hasta 2017, según reportes periodísticos.

Durante una entrevista con MS NOW, el periodista le preguntó a Omar si había estado casada con su hermano. “Que yo sepa, no”, respondió la legisladora de origen somalí.

Y es que los documentos judiciales confirman la pista sobre el interés de los federales en su matrimonio anterior. Se refieren a la congresista bajo un alias, Ilhan “Nur Said Elmi”, en referencia a su relación con su exesposo, Ahmed Nur Said Elmi.

Se sabe poco sobre Elmi, pero en un foro somalí se especuló que en realidad era su hermano y que ambos se casaron por motivos relacionados con la inmigración.

Elmi no habría continuado las gestiones de su residencia permanente luego que USCIS le pidió más evidencias.

La congresista Nancy Mace ha denunciado en reiteradas ocasiones a Omar por haber contraído nupcias con su hermano para concederle un estatus migratorio.

Mace afirmó que, si se demostrara el fraude, a Omar se le debería retirar la ciudadanía estadounidense y deportarla a su país de origen por el que expresa añoranza.

"NADIE está por encima de la ley", escribió Mace en X.

Otra investigación

La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó la apertura de una investigación formal sobre las declaraciones patrimoniales de la legisladora, un anuncio que llega apenas un día después de que agentes federales allanaran su residencia en Washington como parte de una causa penal en curso.

Pirro explicó que su despacho analiza detalladamente los informes financieros presentados por la congresista. Según los documentos de divulgación, dos firmas asociadas a Mynett, una bodega radicada en California y una empresa de capital de riesgo con sede en Washington D. C., pasaron de reportar un valor combinado de entre 15.000 y 51.000 dólares en el año 2023 a reflejar cifras exorbitantes que oscilan entre los 6 y 30 millones de dólares en 2024. A pesar de que la legisladora ha reiterado públicamente que no es millonaria, las autoridades federales investigan la legitimidad y el origen de este repentino salto patrimonial en cuestión de doce meses.

Omar fue elegida congresista por primera vez en 2018 y representa un distrito que incluye Mineápolis, donde reside una importante comunidad somalí y busca ser reelecta para un quinto mandato en la Cámara de Representantes.

Hasta ahora el Departamento de Justicia no ha presentado cargos contra la legisladora Omar.

FUENTE: Con información de EFE / Fox News / New York Post