Obama respalda a Ilhan Omar en medio de una investigación penal por presunto fraude migratorio

El expresidente Barack Obama, habla mientras hace campaña a favor de la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris en Pittsburgh, Pensilvania, el 10 de octubre de 2024.

WASHINGTON — El expresidente demócrata Barack Obama apareció nuevamente en escena para apoyar a la congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, que enfrenta una investigación penal por presunto fraude migratorio y un inusual crecimiento de su patrimonio que la hizo convertirse en millonaria en solo un año.

El demócrata acusó a la administración Trump de usar el gobierno federal como un "arma contra sus enemigos políticos" en una publicación en redes sociales en la que defiende a la representante musulmana. Obama acusa a Trump de las mismas prácticas por las que fue señalado el Departamento de Justicia a cargo de Merrick Garland —aliado de Obama— durante la administración del demócrata Joe Biden contra Trump para allanarle el camino a la reelección presidencial, una trama en la que presuntamente estarían involucrados los demócratas, de acuerdo con Trump y reportes periodísticos.

Obama, quien se ha involucrado en la campaña del candidato musulmán y socialista al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, afirmó que la administración Trump está intentando quitarle la ciudadanía estadounidense a Omar y deportarla, según su juicio, por sus críticas al presidente Donald Trump, advirtiendo que esto podría sentar un precedente peligroso.

La presencia de Obama contrasta con la de los otros expresidentes demócratas del país, Joe Biden y Bill Clinton, quienes han mantenido un perfil bajo hasta ahora.

“Es un principio básico de la democracia estadounidense que el gobierno no puede apuntar selectivamente a las personas solo por sus creencias políticas o lo que dicen”, escribió Obama el domingo en X. “Pero eso es exactamente lo que la administración Trump está haciendo con la congresista Ilhan Omar de Minnesota”, escribió Obama.

Las declaraciones de Obama vienen después de que agentes federales registraron la casa de Omar en Washington, D.C., como parte de una investigación criminal sobre su estatus migratorio y un crecimiento inusual de la representante de extrema izquierda del Partido Demócrata.

Fox News Digital reveló que los investigadores están examinando si Omar o su padre cometieron fraude en los trámites de inmigración cuando ella se convirtió en ciudadana estadounidense hace décadas.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso.

De acuerdo con los informes, la operación está relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada en nombre de Omar, nacida en Somalia, por su difunto padre cuando ella era niña, en la que presuntamente se habría cometido fraude al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos. Omar nació en Somalia, supuestamente en 1982, llegó al país a los 12 años como refugiado en 1995 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, supuestamente a los 17 años. Pero Omar habría registrado en Minnesota que nació en 1981, de acuerdo con la documentación que habría presentado en los inicios de su carrera política.

Pero más tarde habría hecho los cambios de fecha de su nacimiento.

La investigación migratoria se centra en si Omar o su padre modificaron su edad en la solicitud de ciudadanía para que figurara como si tuviera 17 años en lugar de 18, según fuentes cercanas a la pesquisa.

Citaciones en la investigación

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó el mes pasado que había una “investigación en curso” que, dejó entrever, giraba en torno a un posible fraude en la documentación migratoria de su familia. “Algo va a pasar”, afirmó.

Según algunos testigos, entre los objetos sustraídos de la casa de Omar se encontraban su teléfono móvil, cuadernos, ordenadores personales y su pasaporte. En el momento del allanamiento, sólo la congresista y su marido se encontraban en casa.

Las autoridades también han emitido más de una docena de citaciones, incluso a algunos familiares de Omar, para que testifiquen ante un gran jurado de Minnesota, según una persona familiarizada con el proceso. Entre otras cosas, la investigación está analizando la documentación migratoria de su familia, añadió la misma fuente.

Otros señalamientos contra Omar

Ilhan Omar también es señalada por la congresista Nancy Mace por haber contraído nupcias con su hermano para concederle un estatus migratorio.

Pero Obama defendió las circunstancias bajo las cuales Omar se convirtió en ciudadana estadounidense, diciendo: “Para entender por qué esto es tan indignante, es importante conocer los hechos”.

Obama luego dijo que Omar llegó a Estados Unidos con su padre a los 12 años y se convirtió automáticamente en ciudadana a los 17 cuando su padre se naturalizó.

El expresidente acusó a los investigadores de seguir una "teoría no fundamentada" de que Omar en realidad tenía 18 años en ese momento, lo cual, según él, habría requerido que ella solicitara la ciudadanía por separado.

Mace afirmó que, si se demostrara el fraude, a Omar se le debería retirar la ciudadanía estadounidense y deportarla a su país de origen por el que expresa añoranza.

"NADIE está por encima de la ley", escribió Mace en X.

Omar fue elegida congresista por primera vez en 2018 y representa un distrito que incluye Mineápolis, donde reside una importante comunidad somalí.

No se ha informado, por ahora, de cargos contra Omar luego del allanamiento a su residencia.

Omar busca su quinto mandato consecutivo por el 5.º distrito de Minnesota, considerado uno de los más seguros para el Partido Demócrata.

FUENTE: Con información de EFE y Fox News