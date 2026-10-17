Investigan a Ilhan Omar por presunto fraude migratorio y un inusual incremento patrimonial

agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. (Homeland Security Investigations) durante un allanamiento en la vivienda de la representante demócrata Ilhan Omar, en Washington, D.C., el 12 de octubre de 2026

MIAMI -- La situación legal de la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, se complica de manera drástica en la capital estadounidense. La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó la apertura de una investigación formal sobre las declaraciones patrimoniales de la legisladora, un anuncio que llega apenas un día después de que agentes federales allanaran su residencia en Washington como parte de una causa penal en curso.

En declaraciones a la cadena Fox News, Pirro explicó que su despacho analiza detalladamente los informes financieros presentados por la congresista. Según los documentos de divulgación, dos firmas asociadas a Mynett, una bodega radicada en California y una empresa de capital de riesgo con sede en Washington D. C., pasaron de reportar un valor combinado de entre 15.000 y 51.000 dólares en el año 2023, a reflejar cifras exorbitantes que oscilan entre los 6 y 30 millones de dólares en 2024. A pesar de que la legisladora ha reiterado públicamente que no es millonaria, las autoridades federales investigan la legitimidad y el origen de este repentino salto patrimonial en cuestión de doce meses.

Sin embargo, para el abogado especialista en migración Willy Allen, los cuestionamientos financieros carecen por ahora de sustancia delictiva evidente. "Si él está reportando y se ve de dónde vino el dinero, no hay ningún delito criminal", sostuvo el jurista en entrevista.

Allen comparó la situación con el crecimiento económico de otros líderes políticos y sus familias en el poder, cuestionando la naturaleza de la pesquisa en este punto al señalar que "sería interesante ver cómo se desenvuelve, lo que yo veo más peligroso es lo que dijo la congresista Mace, que la investigación tenía que ver con un matrimonio falso", añadiendo sobre el patrimonio de Mynett que "no entiendo cuál es el delito que el marido puede haber cometido (...) si el dinero está siendo reportado y es obvio que está arriba de la mesa".

La revelación de la Fiscalía se produce tras el operativo realizado el pasado lunes por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en el domicilio capitalino de la congresista. De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso citadas por The New York Times y CBS News, la orden de registro judicial responde a posibles delitos de declaraciones falsas ante autoridades federales, fraude en documentación de inmigración y conspiración. Las pesquisas se centran en supuestas irregularidades en los trámites de ingreso a Estados Unidos gestionados por el difunto padre de Omar cuando ella era una niña. La legisladora, nacida en Somalia, llegó al país como refugiada en 1995 y obtuvo la ciudadanía en el año 2000, aunque existen discrepancias documentales en los registros respecto a su año de nacimiento y su estatus legal de origen.

Sobre las supuestas faltas migratorias por discrepancias en su edad de ingreso, el especialista Willy Allen resta gravedad inicial al asunto. Explicó que "igual era menor de edad, igual entró como refugiada, igual tenía menos de 21 años cuando entró al país", acotando que "todo depende de cómo obtuvo la ciudadanía, si fue a través del padre o si fue simplemente la aplicación propia de ella".

El punto crítico, hasta ahora

No obstante, Allen advirtió que el verdadero punto crítico reside en la acusación sobre un presunto enlace con su hermano, afirmando que "en este momento, el único que veo peligro es un matrimonio con un hermano que es ilegal por todas partes, es ilegal porque no se permite matrimonio entre hermanos y es ilegal si fue para hacer un fraude matrimonial". Aun así, el jurista remarcó las particularidades de este tipo de casos al señalar que "en realidad casi nunca encausan a nadie americano por el matrimonio, así que eso lo hace interesante".

El cerco judicial sobre la representante ha reavivado el intenso enfrentamiento político entre republicanos y demócratas en el Congreso. Por un lado, el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, encabezado por Hakeem Jeffries, tildó el allanamiento de profundamente inquietante y denunció una presunta instrumentalización del aparato federal por parte de la administración del presidente Donald Trump contra sus adversarios políticos. Por otro lado, legisladores conservadores como la congresista Nancy Mace respaldaron el operativo del Departamento de Justicia, señalando que nadie está por encima de la ley y sugiriendo que, de comprobarse algún delito en los trámites de inmigración, la congresista debería perder la ciudadanía.

En su análisis global, Allen concluye que, ante la falta de un procesamiento formal, gran parte de las imputaciones forman parte de un clima de agitación política más que de un expediente judicial consolidado. "Hasta ahora lo que veo son muchas acusaciones, mucho humo, pero no veo la candela", resumió el abogado, calificando las maniobras actuales como un intento de "echar cosas a la pared, a ver lo que se puede pegar".

El caso contra Omar, quien busca la reelección para un quinto mandato consecutivo por el quinto distrito de Minnesota, se suma a las recientes intervenciones de agentes federales en ese estado para investigar presuntos fraudes masivos en programas de asistencia social. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales ni se ha producido un encarcelamiento formal tras el registro de su vivienda, por lo que el especialista insiste en la cautela: "Tenemos que ver, ahora son alegaciones y no ha habido un encarcelamiento formal (...) hay que ver qué dice el juez".