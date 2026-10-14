miércoles 14  de  octubre 2026
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Embajador de EEUU en Canadá advierte sobre una posible "injerencia electoral"

"Mantengan sus narices fuera de la política estadounidense, cuatro semanas antes de unas elecciones", advirtió el embajador Pete Hoekstra

Personas acuden a un centro de votación en Atlanta, Georgia.

Personas acuden a un centro de votación en Atlanta, Georgia.

AFP
Por Elena Moreno

TORONTO — El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, advirtió este miércoles a los políticos canadienses que "mantengan sus narices fuera de la política estadounidense" y añadió que Washington vigila sus actuaciones por una posible "injerencia electoral".

"Estamos vigilando de cerca las actividades canadienses", afirmó Hoekstra en una entrevista en el pódcast 'The Really Big Show', en la que señaló que algunas actuaciones "podrían interpretarse como interferencia electoral".

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El diplomático, nombrado por el presidente Donald Trump, criticó especialmente las palabras de la ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, sobre la utilización de aranceles de represalia para ejercer presión en zonas políticamente sensibles de Estados Unidos.

"Tenemos a la ministra Joly diciendo que, por supuesto, vamos a dirigir los aranceles a estados políticamente sensibles", afirmó.

Hoekstra también recordó la campaña publicitaria lanzada el pasado año en Estados Unidos por el Gobierno de Ontario contra los aranceles de Trump, que utilizó fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan en el que criticaba aranceles y el proteccionismo.

"Las acciones de la provincia de Ontario (...) son interpretadas como injerencia política", afirmó el embajador, quien añadió que Canadá decidió "probar las aguas y ver hasta dónde podía llegar".

El representante estadounidense también aludió a recientes declaraciones del exprimer ministro Justin Trudeau sobre los aranceles estadounidenses.

"Estamos vigilando"

"Mantengan sus narices fuera de la política estadounidense, cuatro semanas antes de unas elecciones", advirtió Hoekstra.

"Lo vemos todo. Lo estamos vigilando, lo estamos evaluando", añadió antes de asegurar que, si alguna actuación se convierte en "injerencia electoral", Estados Unidos "responderá".

Joly rechazó este miércoles las acusaciones y aseguró que Canadá "absolutamente no" interfiere en las elecciones estadounidenses ni aceptaría una conducta similar de Washington.

En declaraciones a los medios, la ministra recalcó que mantiene contactos tanto con demócratas como con republicanos y que su actividad en Estados Unidos está destinada fundamentalmente a atraer inversiones a Canadá.

FUENTE: Con información de EFE

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